BİM 29 Nisan 2025 aktüel kataloğunda Pekin ördeğinden süt ürünlerine birçok fırsat sunuluyor. İndirimli ürünler listesi ve fiyatlar burada!
BİM 29 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu Yayınlandı
Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden BİM, 29 Nisan 2025 haftasına özel aktüel ürün kataloğunu açıkladı. Bu hafta kataloğun öne çıkan ürünü Aydoğdu markalı Pekin ördeği oldu. BİM mağazalarında satışa sunulacak diğer indirimli ürünler ve fiyatlar da açıklandı.
BİM aktüel katalog fırsatlarıyla kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor. İşte detaylar:
BİM 29 Nisan 2025 Salı günü aktüel ürünler listesi
Süt ve süt ürünleri
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Otat Tereyağı 1000 gr – 339 TL
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Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr – 279 TL
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Arpacı Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 3000 gr – 329 TL
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Yelken Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 500 gr – 139,50 TL
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Sek Az Yağlı Yoğurt 3000 gr – 99,50 TL
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İçim Tam Yağlı Yoğurt 3000 gr – 119 TL
Et ve tavuk ürünleri
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Aydoğdu Pekin Ördeği 1000 gr – 129 TL
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Gedik Piliç Acılı Kebap 1000 gr – 89 TL
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Gedik Piliç Çıtır Topları 700 gr – 69,50 TL
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Aytaç Tavuk Tantuni Dürüm 165 gr – 45 TL
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Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500 gr – 69 TL
Dondurulmuş ürünler
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Superfresh Peynirli Kat Kat Börek 400 gr – 75 TL
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Superfresh Mantı 1000 gr – 109 TL
Atıştırmalıklar ve tatlılar
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Mega Boy Cips Çeşitleri (193–218 gr) – 49,50 TL
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Eti Gong Parmesan Aromalı Mısır Patlağı 110 gr – 42 TL
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Ülker Hindistan Cevizi Kremalı Kakaolu Çikolata 225 gr – 95 TL
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Biscolata Mood Caramel Macchiato Dolgulu Bisküvi 125 gr – 36,50 TL
İçecekler
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Seksüt Soğuk Kahve Latte 330 ml – 35 TL
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Kınık Hibiskus Aromalı Maden Suyu 6x200 ml – 37,50 TL
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Kınık Cool Lime Aromalı Maden Suyu 6x200 ml – 37,50 TL
Kuruyemiş ve şekerlemeler
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Keyifçe Çiğ Karışık Kuruyemiş 300 gr – 139,50 TL
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Simbat Kavrulmuş Kaju 300 gr – 149 TL
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Keyifçe Antep Fıstıklı Fitil Lokum – 69,50 TL
Diğer ürünler
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Safya Mısır Yağı 5 Litre – 288,75 TL
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Dr. Oetker Ürün Çeşitleri – 5,50 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.
BİM'de bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar
BİM'in 29 Nisan 2025 tarihli aktüel kataloğu, kaliteli gıda ürünleri ve ev ihtiyaçlarını ekonomik fiyatlarla sunuyor. Özellikle Pekin ördeği gibi özel ürünlerin yer aldığı bu hafta, indirimli ürünleri kaçırmamak için BİM mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.
Daha fazla aktüel ürün ve indirim için BİM resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.