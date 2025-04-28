BİM 29 Nisan 2025 aktüel kataloğunda Pekin ördeğinden süt ürünlerine birçok fırsat sunuluyor. İndirimli ürünler listesi ve fiyatlar burada!

BİM 29 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu Yayınlandı

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden BİM, 29 Nisan 2025 haftasına özel aktüel ürün kataloğunu açıkladı. Bu hafta kataloğun öne çıkan ürünü Aydoğdu markalı Pekin ördeği oldu. BİM mağazalarında satışa sunulacak diğer indirimli ürünler ve fiyatlar da açıklandı.

BİM aktüel katalog fırsatlarıyla kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor. İşte detaylar:

BİM 29 Nisan 2025 Salı günü aktüel ürünler listesi

Süt ve süt ürünleri

Otat Tereyağı 1000 gr – 339 TL

Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr – 279 TL

Arpacı Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 3000 gr – 329 TL

Yelken Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 500 gr – 139,50 TL

Sek Az Yağlı Yoğurt 3000 gr – 99,50 TL

İçim Tam Yağlı Yoğurt 3000 gr – 119 TL

Et ve tavuk ürünleri

Aydoğdu Pekin Ördeği 1000 gr – 129 TL

Gedik Piliç Acılı Kebap 1000 gr – 89 TL

Gedik Piliç Çıtır Topları 700 gr – 69,50 TL

Aytaç Tavuk Tantuni Dürüm 165 gr – 45 TL Resmi Gazete'de yayımlandı: Orman Genel Müdürlüğü personel alacak!

Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500 gr – 69 TL

Dondurulmuş ürünler

Superfresh Peynirli Kat Kat Börek 400 gr – 75 TL

Superfresh Mantı 1000 gr – 109 TL

Atıştırmalıklar ve tatlılar

Mega Boy Cips Çeşitleri (193–218 gr) – 49,50 TL

Eti Gong Parmesan Aromalı Mısır Patlağı 110 gr – 42 TL

Ülker Hindistan Cevizi Kremalı Kakaolu Çikolata 225 gr – 95 TL

Biscolata Mood Caramel Macchiato Dolgulu Bisküvi 125 gr – 36,50 TL

İçecekler

Seksüt Soğuk Kahve Latte 330 ml – 35 TL

Kınık Hibiskus Aromalı Maden Suyu 6x200 ml – 37,50 TL

Kınık Cool Lime Aromalı Maden Suyu 6x200 ml – 37,50 TL

Kuruyemiş ve şekerlemeler

Keyifçe Çiğ Karışık Kuruyemiş 300 gr – 139,50 TL

Simbat Kavrulmuş Kaju 300 gr – 149 TL

Keyifçe Antep Fıstıklı Fitil Lokum – 69,50 TL

Diğer ürünler

Safya Mısır Yağı 5 Litre – 288,75 TL

Dr. Oetker Ürün Çeşitleri – 5,50 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.

BİM'de bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar

BİM'in 29 Nisan 2025 tarihli aktüel kataloğu, kaliteli gıda ürünleri ve ev ihtiyaçlarını ekonomik fiyatlarla sunuyor. Özellikle Pekin ördeği gibi özel ürünlerin yer aldığı bu hafta, indirimli ürünleri kaçırmamak için BİM mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.

Daha fazla aktüel ürün ve indirim için BİM resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.