İzmir hava durumu 29 Nisan'da sabah yağışlı, öğleden sonra güneşli olacak. İşte saatlik hava durumu ve güncel meteoroloji tahminleri.
29 Nisan Salı günü İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
İzmir hava durumu 29 Nisan Salı günü sabah saatlerinde hafif yağmur geçişleriyle başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak. Günün en yüksek sıcaklığı 22°C, en düşük sıcaklığı ise 11°C olarak tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde nem oranı %30'larda olacak, akşam saatlerinde ise %60'a yükselecek.
Gün boyunca kuzeydoğudan saatte 20-23 km hızla rüzgar esecek. Akşam saatlerinde bulutlanma artacak ve gece saatlerinde hafif yağmur ihtimali bulunuyor.
İzmir'de dışarı çıkacak vatandaşların sabah saatlerinde yağışa karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.
(Haberle ilgili detaylı bilgi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Sitesi ziyaret edilebilir.)
Gün içinde İzmir'de hava nasıl olacak?
Sabah saatlerinde serin bir hava hakim olacak
Sabah saatlerinde İzmir genelinde hafif yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığı 11-13°C arasında değişecek. Nem oranı ise %30 seviyelerinde olacak.
Öğlen 22 dereceye kadar çıkacak
Öğleden sonra hava parçalı bulutlu bir görünüme kavuşacak. Sıcaklık 18-22°C arasında değişecek. Güneşli hava etkisini gösterecek.
Akşam 14 dereceye kadar düşecek
Akşam saatlerinde bulutluluk artacak. Gece saatlerine doğru sıcaklık 14°C’ye kadar düşecek ve yer yer hafif yağmur geçişleri görülecek.
İzmir 29 Nisan 2025 Salı günü saatlik hava durumu
|Saat
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/s)
|00:00
|Hafif Yağmur
|12
|32
|18
|01:00
|Çok Bulutlu
|12
|30
|19
|02:00
|Parçalı Bulutlu
|12
|28
|20
|03:00
|Parçalı Bulutlu
|12
|27
|20
|04:00
|Parçalı Bulutlu
|12
|26
|19
|05:00
|Çok Bulutlu
|11
|25
|19
|06:00
|Hafif Yağmur
|11
|24
|19
|07:00
|Yağmurlu
|11
|23
|20
|08:00
|Bulutlu
|12
|20
|20
|09:00
|Bulutlu
|14
|18
|20
|10:00
|Parçalı Bulutlu
|15
|16
|21
|11:00
|Parçalı Bulutlu
|16
|14
|20
|12:00
|Güneşli
|18
|12
|22
|13:00
|Güneşli
|19
|10
|22
|14:00
|Güneşli
|20
|9
|23
|15:00
|Güneşli
|20
|8
|22
|16:00
|Parçalı Bulutlu
|20
|10
|23
|17:00
|Parçalı Bulutlu
|20
|12
|22
|18:00
|Çok Bulutlu
|19
|14
|23
|19:00
|Bulutlu
|18
|16
|21
|20:00
|Bulutlu
|16
|20
|20
|21:00
|Hafif Yağmur
|15
|24
|18
|22:00
|Yağmurlu
|14
|28
|17
|23:00
|Bulutlu
|13
|30
|16