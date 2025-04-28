İzmir hava durumu 29 Nisan'da sabah yağışlı, öğleden sonra güneşli olacak. İşte saatlik hava durumu ve güncel meteoroloji tahminleri.

29 Nisan Salı günü İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir hava durumu 29 Nisan Salı günü sabah saatlerinde hafif yağmur geçişleriyle başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak. Günün en yüksek sıcaklığı 22°C, en düşük sıcaklığı ise 11°C olarak tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde nem oranı %30'larda olacak, akşam saatlerinde ise %60'a yükselecek.

Gün boyunca kuzeydoğudan saatte 20-23 km hızla rüzgar esecek. Akşam saatlerinde bulutlanma artacak ve gece saatlerinde hafif yağmur ihtimali bulunuyor.

İzmir'de dışarı çıkacak vatandaşların sabah saatlerinde yağışa karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

(Haberle ilgili detaylı bilgi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Sitesi ziyaret edilebilir.)

Gün içinde İzmir'de hava nasıl olacak?

Sabah saatlerinde serin bir hava hakim olacak

Sabah saatlerinde İzmir genelinde hafif yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığı 11-13°C arasında değişecek. Nem oranı ise %30 seviyelerinde olacak.

Öğlen 22 dereceye kadar çıkacak

Öğleden sonra hava parçalı bulutlu bir görünüme kavuşacak. Sıcaklık 18-22°C arasında değişecek. Güneşli hava etkisini gösterecek.

Akşam 14 dereceye kadar düşecek

Akşam saatlerinde bulutluluk artacak. Gece saatlerine doğru sıcaklık 14°C’ye kadar düşecek ve yer yer hafif yağmur geçişleri görülecek.

İzmir 29 Nisan 2025 Salı günü saatlik hava durumu

Saat Hava Durumu Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/s) 00:00 Hafif Yağmur 12 32 18 01:00 Çok Bulutlu 12 30 19 02:00 Parçalı Bulutlu 12 28 20 03:00 Parçalı Bulutlu 12 27 20 04:00 Parçalı Bulutlu 12 26 19 05:00 Çok Bulutlu 11 25 19 06:00 Hafif Yağmur 11 24 19 07:00 Yağmurlu 11 23 20 08:00 Bulutlu 12 20 20 09:00 Bulutlu 14 18 20 10:00 Parçalı Bulutlu 15 16 21 11:00 Parçalı Bulutlu 16 14 20 12:00 Güneşli 18 12 22 13:00 Güneşli 19 10 22 14:00 Güneşli 20 9 23 15:00 Güneşli 20 8 22 16:00 Parçalı Bulutlu 20 10 23 17:00 Parçalı Bulutlu 20 12 22 18:00 Çok Bulutlu 19 14 23 19:00 Bulutlu 18 16 21 20:00 Bulutlu 16 20 20 21:00 Hafif Yağmur 15 24 18 22:00 Yağmurlu 14 28 17 23:00 Bulutlu 13 30 16