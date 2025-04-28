Amazon Prime Gaming aboneleri, Nisan ayı sonuna kadar 4 yeni oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek.

Amazon Prime Gaming, Nisan ayının sonuna kadar abonelerine 4 yeni ücretsiz oyun sunuyor. Bu fırsat, Amazon Prime Gaming aboneleri için geçerli olacak ve sınırlı süreli olarak sunulacak.

Nisan ayı ücretsiz oyunları

Amazon, Prime Gaming kütüphanesinde Nisan ayında sunduğu oyunlara 4 yeni oyun ekledi. Prime Gaming aboneleri, Nisan ayı boyunca bu oyunları kütüphanelerine ekleyebilecek.

İşte bu hafta Prime Gaming kullanıcılarına sunulacak ücretsiz oyunlar:

Kraken Academy!! (Amazon Games App)

Priest Simulator: Vampire Show (Epic Games Store)

Thief Gold (GOG Code)

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Nisan ayı başında sunulan oyunlar

Ayrıca, Nisan ayının başında Prime Gaming kütüphanesine dahil edilen oyunlar da şunlardı:

Mafia 3: Definitive Edition

Minecraft Legends

DreadOut 2

Wild Country

Troublemaker

Mayıs ayı oyunları ve üyelik detayları

Mayıs ayı oyunları açıklanana kadar, Mafia 3: Definitive Edition, Minecraft Legends ve DreadOut 2 gibi popüler oyunlar, Prime Gaming abonelerinin kütüphanesindeki yerini koruyacak. Amazon Prime, Türkiye’de ilk ay ücretsiz sunulurken, sonrasında aylık 49,90 TL ücretle kullanıcılara sunulmaktadır.

Amazon prime gaming: Nedir ve nasıl çalışır?

Amazon Prime Gaming, Amazon'un Prime üyeliği kapsamında sunulan, her ay ücretsiz oyunlar ve oyun içi içerikler sunan bir hizmettir. Prime Gaming, Amazon Prime üyeliği ile birlikte gelir ve aylık ya da yıllık ödeme seçenekleri ile kullanılabilir.