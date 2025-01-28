Denizli'de 29 Ocak Çarşamba günü, sabah saatlerinden itibaren sisli hava koşulları hakim olacak. Gün içinde ise puslu hava etkisini sürdürecek. Özellikle sabah saatlerinde, 06:00 - 09:00 arasında sisli hava koşullarının etkisiyle görüş mesafesi düşebilir.

24.00 - 06.00 Arası: Sisli Hava

  • Saat aralığı: 24.00 - 06.00
  • Sıcaklık: 8°C
  • Nem oranı: %91
  • Rüzgar hızı: 5 km/h
  • Hava durumu: Sisli

06.00 - 15.00 arası: Sisli ve puslu geçişler

  • Saat aralığı: 06.00 - 15.00
  • Sıcaklık: 9°C - 17°C
  • Nem oranı: %90 - %57
  • Rüzgar hızı: 5 km/h
  • Hava durumu: Sisli ve puslu

15.00 - 24.00 arası: Puslu hava koşulları

  • Saat aralığı: 15.00 - 24.00
  • Sıcaklık: 14°C - 8°C
  • Nem oranı: %76 - %89
  • Rüzgar hızı: 5 km/h
  • Hava durumu: Puslu

Gün içinde sıcaklıklar, 5°C ile 17°C arasında değişecek ve puslu hava akşam saatlerine kadar devam edecek. Rüzgar hızı ise 5 km/s civarında kalacak.

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29 Ocak 2025 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.

Kaynak: HABER MERKEZİ