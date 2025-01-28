Denizli'de 29 Ocak Çarşamba günü, sabah saatlerinden itibaren sisli hava koşulları hakim olacak. Gün içinde ise puslu hava etkisini sürdürecek. Özellikle sabah saatlerinde, 06:00 - 09:00 arasında sisli hava koşullarının etkisiyle görüş mesafesi düşebilir.
24.00 - 06.00 Arası: Sisli Hava
- Saat aralığı: 24.00 - 06.00
- Sıcaklık: 8°C
- Nem oranı: %91
- Rüzgar hızı: 5 km/h
- Hava durumu: Sisli
06.00 - 15.00 arası: Sisli ve puslu geçişler
- Saat aralığı: 06.00 - 15.00
- Sıcaklık: 9°C - 17°C
- Nem oranı: %90 - %57
- Rüzgar hızı: 5 km/h
- Hava durumu: Sisli ve puslu
15.00 - 24.00 arası: Puslu hava koşulları
- Saat aralığı: 15.00 - 24.00
- Sıcaklık: 14°C - 8°C
- Nem oranı: %76 - %89
- Rüzgar hızı: 5 km/h
- Hava durumu: Puslu
Gün içinde sıcaklıklar, 5°C ile 17°C arasında değişecek ve puslu hava akşam saatlerine kadar devam edecek. Rüzgar hızı ise 5 km/s civarında kalacak.
29 Ocak 2025 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.
Kaynak: HABER MERKEZİ