Denizli'de 29 Ocak Çarşamba günü, sabah saatlerinden itibaren sisli hava koşulları hakim olacak. Gün içinde ise puslu hava etkisini sürdürecek. Özellikle sabah saatlerinde, 06:00 - 09:00 arasında sisli hava koşullarının etkisiyle görüş mesafesi düşebilir.

24.00 - 06.00 Arası: Sisli Hava

Saat aralığı: 24.00 - 06.00

Sıcaklık: 8°C

Nem oranı: %91

Rüzgar hızı: 5 km/h

Hava durumu: Sisli

06.00 - 15.00 arası: Sisli ve puslu geçişler

Saat aralığı: 06.00 - 15.00

Sıcaklık: 9°C - 17°C

Nem oranı: %90 - %57

Rüzgar hızı: 5 km/h

Hava durumu: Sisli ve puslu

15.00 - 24.00 arası: Puslu hava koşulları

Saat aralığı: 15.00 - 24.00

Sıcaklık: 14°C - 8°C

Nem oranı: %76 - %89

Rüzgar hızı: 5 km/h

Hava durumu: Puslu

Gün içinde sıcaklıklar, 5°C ile 17°C arasında değişecek ve puslu hava akşam saatlerine kadar devam edecek. Rüzgar hızı ise 5 km/s civarında kalacak.

29 Ocak 2025 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.