Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi’nde, Ovacık Mevkii Atatürk Caddesi ile Kayaköy Mahallesi Hisarönü-Kayaköy yollarını kapsayan dev projeyi hayata geçiriyor. 320 milyon lira bütçeyle yürütülen projede yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Bölgenin ulaşım kalitesi artıyor

Proje kapsamında, 2 bin 200 metre içme suyu hattı ve 1.900 metre ana yağmur suyu hattı döşenecek. Üstyapı çalışmalarında ise 10 bin 225 metrekare perdahlı beton kaldırım ve 15 bin metrekare granit kaplama kaldırım yapılacak. Ayrıca 11 kilometrelik sıcak asfalt yol ve 6 bin 500 metre otokorkuluk montajı ile yolların güvenliği artırılacak.

Alternatif güzergâhlar belirlendi

Çalışmalar süresince Ölüdeniz’e ulaşım Jandarma Kontrol Noktası’na kadar tek yön sağlanırken, dönüşler Kayaköy üzerinden gerçekleştirilecek. Bu düzenlemeyle hem yerel halkın ihtiyaçlarına yanıt verilmesi hem de turizme katkı sağlanması hedefleniyor.

“Güvenli ve keyifli bir ulaşım hedefliyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Süleyman Soydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın “Güçlü Kent Muğla” vizyonu doğrultusunda başlattıkları bu çalışmanın bölge halkı için büyük bir önem taşıdığını belirtti. Yol güvenliğinin ön planda tutulduğunu ifade eden Soydemir, “Yatırımımızın Fethiye’ye hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artıracağız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Fethiye ilçemizde hayata geçireceğimiz kapsamlı çalışmayla, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, geleceğin gereksinimlerine uygun modern alt ve üstyapı çözümlerini de uygulayacağız. Bölgedeki ulaşım kalitesini artırmayı hedefleyen bu yatırımımız hem yerel halka hem de turizme yönelik büyük bir katkı sağlayacak. 28 Ocak itibariyle çalışmalarımız başladı. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak Fethiye’mize yakışan yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Fethiyemize hayırlı olsun. Bu projeyle birlikte, Fethiyemizin turizm potansiyelini desteklemeyi ve ulaşımda yaşanan sorunları çözmeyi hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür yol yatırımları ile bölgenin altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmaya devam edeceğiz” dedi. Aras, projeyi en kısa sürede tamamlayarak, bölgeye yakışır yolları hizmete sunacaklarını belirtti.