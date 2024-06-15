ANKARA (AA) - Ankara'da gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda dereceye girenler belli oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Gölbaşı'nda bulunan tesislerinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası, yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

Final maçında Vietnamlı Phuong Vinh Bao'yu 50-31 yenen Güney Koreli Jung Han Heo, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda dereceye giren sporcular şöyle:

1. Jung Han Heo

Genç Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'nı Anadolu Üniversitesi kazandı Genç Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'nı Anadolu Üniversitesi kazandı

2. Phuong Vinh Bao

3. Martin Horn (Almanya)

3. Sameh Sidhom (Mısır)

Kaynak: aa