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3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda dereceye giren sporcular şöyle:

Türkiye Bilardo Federasyonu ndan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Gölbaşı'nda bulunan tesislerinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası, yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

ANKARA (AA) - Ankara'da gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası 'nda dereceye girenler belli oldu.

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