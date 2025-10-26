Hafta sonu itibarıyla altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. 26 Ekim Pazar akşamı gram altın 5.545 TL’den işlem görüyor. Yıl boyunca yüzde 52’lik yükseliş yaşayan altın fiyatları, yatırımcılar için kritik seviyeleri gündeme taşıyor.

Altın analisti İslam Memiş, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla yeni haftaya ilişkin öngörülerini açıkladı. Memiş, para piyasaları ve altın fiyatları için kritik uyarılarda bulundu.

Hafta ikiye ayrılıyor: Çarşamba kritik

Memiş, Ekim ayının son haftasının gergin ve stresli geçeceğini belirterek, haftayı çarşamba öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayırdı.

Çarşamba 21.00: Fed faiz kararı

Çarşamba 21.30: Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları

Perşembe 06.00: Japonya Merkez Bankası faiz kararı

Perşembe 16.15: Avrupa Merkez Bankası faiz kararı

Memiş, yurt içi piyasada ise işsizlik oranı, turizm gelirleri ve yabancı ziyaretçi sayılarına dikkat çekti.

Gram altın için kritik seviyeler

Yatırımcılar için altın alım zamanını değerlendiren Memiş:

Gram altın: 5.500–6.000 TL aralığı

Ons altın: 3.950–3.970 dolar bandı

Memiş, piyasada “artık altın düşmeyecek” algısı oluşturulabileceğini ancak yıl sonuna kadar manipülasyon fiyatlamasının devam edeceğini belirtti.

Türkiye’de yatırımcı davranışları ve geçmiş örnekler

Memiş, Türkiye’de yatırımcıların zirve seviyelerde panik alımları yaptığını ifade ederek şu örneği verdi:

“3000 liradan almayan, 4000’den almayan, 5000’den almayan yatırımcı 6200–6300 liradan gram altın aldı. Bu tablo yaklaşık her iki yılda bir tekrarlanıyor.”

2026 öngörüsü: Gram altın 5 haneli olacak

İslam Memiş, uzun vadeli beklentisini de açıkladı:

Gram altın: 2026’da 5 haneli rakamları görebiliriz

Ons altın: Zirve seviyede 4.888 dolar

Memiş, yatırımcıların bu kritik seviyeleri takip ederek strateji belirlemesi gerektiğini vurguladı.