Teknoloji devi Apple, önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 18 Pro modellerinde, uydu bağlantı teknolojisini ileri bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

The Information sitesinin haberine göre şirket, Elon Musk’ın Starlink ağıyla ortaklık kurmak için görüşmeler yürütüyor.

Yeni iPhone serisinin, baz istasyonlarına bağımlı olmayan 5G ağı, yani “uydu destekli 5G” teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Bu sayede kullanıcılar, hücresel kapsama alanı dışında bile yüksek hızlı internet erişimi sağlayabilecek.

Starlink ile stratejik ortaklık gündemde

Rapora göre Apple, SpaceX bünyesindeki Starlink ile donanım ve bağlantı tabanlı bir iş birliği planlıyor.

Mevcut Starlink uydularının, Apple cihazlarında kullanılan radyo spektrumunu destekleyecek altyapıya sahip olduğu belirtiliyor.

Bu hamle, Apple’ın uzun süredir geliştirdiği uydu iletişim teknolojisini küresel ölçekte genişletmesini sağlayabilir.

Mevcut sistem Globalstar üzerinden çalışıyor

Apple, şu anda Acil Durum SOS özelliği için uydu bağlantısını Globalstar şirketi aracılığıyla sağlıyor.

Ancak Globalstar’ın başkanı James Monroe’nun, şirketi 10 milyar dolara satışa çıkarmak istediği iddia ediliyor.

Bu durum, Apple ve Globalstar’ın gelecekte daha bağımsız çalışabileceği yönünde yorumlandı.

Musk’ın teklifi yıllar önce reddedilmişti

Daha önce Elon Musk’ın, Apple’a Starlink entegrasyonu önerdiği ancak teklifin reddedildiği öne sürülmüştü.

Bugün gelinen noktada, Starlink bağlantısının iPhone’larda yalnızca T-Mobile operatörü aracılığıyla sunulması da bu sürecin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

iPhone 18 Pro’nun yenilikleri neler olacak?

Yeni nesil iPhone serisinin, uydu tabanlı iletişimin yanı sıra daha hızlı A19 işlemci, geliştirilmiş kamera sensörleri ve güçlendirilmiş pil ömrü ile gelmesi bekleniyor.

Apple’ın, 2025 sonbaharında iPhone 18 serisini tanıtması öngörülüyor.