Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) işbirliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dikili Kitap Günleri, “Aydınlık Bir 100 Yıla Doğru Türkiye” temasıyla kitapseverlere kapılarını açtı. 75. Yıl Parkı’nda gerçekleştirilen açılış törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin açılış kurdelesini, Onur Konuğu Emekli Orgeneral ve 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP Grup Başkan Vekili-Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve YAYKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Elif Akkaya birlikte kesti.

Açılış törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ailesi, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı ve birçok vatandaş katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Onur Konuğu İlker Başbuğ, "Cumhuriyet ve Aydınlanma" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi ve kitaplarını imzaladı.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, etkinliğin önemine değinerek şunları söyledi: "Kitap Dikili'de Güzel! diyerek Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğinde 3. Dikili Kitap Günleri'ni bu yıl 'Aydınlık Bir 100 Yıla Doğru Türkiye' ana temasıyla gerçekleştiriyoruz. Bir asrı deviren, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti ileri taşımanın sorumluluğu hepimizin omuzlarında. Aydınlık bir geleceğin inşasında kitaplar bilgiye açılan kapılar, ufkumuzu genişleten araçlardır."

Etkinlik 9 gün boyunca devam edecek

Başkan Kırgöz, 3. Dikili Kitap Günleri’nde ülkenin değerli yazarlarını, edebiyatçılarını, aydınlarını ve siyaset insanlarını bir araya getirdiklerini belirterek, “Bu akşam Atatürk İlke ve Devrimlerinden ödün vermeden ülkemizin bütünlüğü için Türk Silahlı Kuvvetleri’mizde önemli hizmetleri olan Onur Konuğumuz Sayın İlker Başbuğ Paşamız çok değerli düşüncelerini bizlerle paylaştı. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dikili 75. Yıl Parkı'nda 9 gün süreyle gerçekleştireceğimiz kültür ve edebiyat etkinliğimize tüm kitapseverleri davet ediyoruz.” dedi.

Edebiyatlı günler

3. Dikili Kitap Günleri, 20-28 Temmuz tarihleri arasında çeşitli paneller, söyleşiler ve imza günleri ile devam edecek. Etkinlik, kitapseverlere edebiyat ve kültür dolu günler sunmayı hedefliyor.