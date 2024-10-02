İzmir'de 3 Ekim Perşembe günü 18 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3197303
Fatih ( Helvacı Foça Yolu Sk. )
B. Hayrettin Paşa ( 2517 2521 2260 2508 PAPATYA Enver Aktürk Cd. Gül Küme Evleri Sk. Karanfil Küme Evleri Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. Zeynel Yavuz Cd. )
Bozköy ( Cemalettin Aksu Cd. )
BALÇOVA / İZMİR
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3199694
İnciraltı ( Sandal Sk. )
Planlandı
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 16:00
Kesinti ID : 3199702
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı ( Mustafa Kemal Sahil Blv. Sandal Sk. )
BERGAMA / İZMİR
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3198020
Alhatlı ( Alhatlı Köyü İç Yolu Alhatlı Merkez )
BEYDAĞ / İZMİR
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:15 - 16:00
Kesinti ID : 3199610
Bakırköy
Aktepe ( BARAJ ÇEVRE YOLU SK. )
BORNOVA / İZMİR
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3199550
Eğridere ( 8750 Sk. )
Çamiçi
BUCA / İZMİR
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:01
Kesinti ID : 3199623
Yiğitler ( 362. Sk. 349/1. Sk. 349. Sk. 343. Sk. 368. Sk. 368/1. Sk. 368/2. Sk. Adnan Kahveci Cd. )
Güven ( Onat Cd. Onat 384. Sk. 385. Sk. 387. Sk. 388. Sk. 381. Sk. 341. Sk. 389. Sk. 390. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3199696
Ilıca ( 5072. Sk. 5071. Sk. 5070. Sk. 5069. Sk. 5068. Sk. 5067. Sk. 5066. Sk. 5065 5064. Sk. 5063. Sk. 5092 5062. Sk. 5061. Sk. 5060. Sk. 5059. Sk. 5058. Sk. 5057. Sk. 5000 Marina 5253. Sk. 5151. Sk. 5143. Sk. 5139. Sk. 5137. Sk. 5136. Sk. 5135 5133. Sk. 5131. Sk. 5129/1. Sk. 5129. Sk. 5123. Sk. 5122. Sk. 5103. Sk. 5102. Sk. 5101/2. Sk. 5101. Sk. 5093. Sk. 5099. Sk. 5098. Sk. 5097. Sk. 5096. Sk. 5094. Sk. 5100. Sk. 5091. Sk. 5090. Sk. 5089. Sk. 5087. Sk. 5086 5085 5083. Sk. 5082. Sk. 5081. Sk. 5078. Sk. 5077. Sk. 5076/1. Sk. 5076. Sk. 5075. Sk. 5074. Sk. 5073. Sk. )
Celal Bayar ( 5225. Sk. 5172. Sk. 5169. Sk. 5166. Sk. 5165. Sk. 5163. Sk. 5162. Sk. 5160. Sk. 5159. Sk. 5158. Sk. 5157. Sk. 5156. Sk. 5155. Sk. 5154. Sk. 5153. Sk. 5152 )
Altınyunus ( Ege Çeşme Sitesi 3471. Sk. 3470. Sk. 3469. Sk. 3468. Sk. 3467. Sk. 3466. Sk. 3465. Sk. 3464. Sk. 3463. Sk. 3462. Sk. 3461. Sk. 3458. Sk. 3215. Sk. 3427. Sk. 3428. Sk. 3430. Sk. 3432. Sk. 3433. Sk. 3434. Sk. 3435. Sk. 3436. Sk. 3436/1. Sk. 3437. Sk. 3438. Sk. 3439. Sk. 3440. Sk. 3441. Sk. 3442. Sk. 3443. Sk. 3444. Sk. 3445. Sk. 3446. Sk. 3447. Sk. 3448. Sk. 3449. Sk. 3450. Sk. 3452. Sk. 3453. Sk. 3455. Sk. 3456. Sk. 3457. Sk. )
Planlandı
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3199701
ÇEŞME / İZMİR
Ilıca ( 5075. Sk. 5000 5151. Sk. 5076/1. Sk. )
Altınyunus ( Çeşme-Ilıca Yolu 3470. Sk. 3469. Sk. 3468. Sk. 3466. Sk. 3465. Sk. 3451. Sk. 3450. Sk. 3448. Sk. 3441. Sk. 3434. Sk. )
Planlandı
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3199708
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere ( 6120. Sk. 6161/2 6099/4 6034/1 sk 6033/2 6016 6163/3 sk. 6001. Sk 6058/1 6060/1 6060/2 6139/1 Sk. 6001. Sk. 6002. Sk. 6003. Sk. 6004. Sk. 6004/1. Sk. 6004/2. Sk. 6004/3. Sk. 6007. Sk. 6009. Sk. 6010. Sk. 6011. Sk. 6012. Sk. 6013. Sk. 6014. Sk. 6015. Sk. 6019. Sk. 6020. Sk. 6021. Sk. 6024. Sk. 6025. Sk. 6025/1. Sk. 6029. Sk. 6030. Sk. 6031. Sk. 6032. Sk. 6033. Sk. 6034. Sk. 6051. Sk. 6058. Sk. 6060. Sk. 6064. Sk. 6074. Sk. 6078. Sk. 6079. Sk. 6080/1 6081. Sk. 6082. Sk. 6083. Sk. 6083/1. Sk. 6084 6085. Sk. 6086. Sk. 6087. Sk. 6088. Sk. 6089. Sk. 6090. Sk. 6092. Sk. 6093. Sk. 6096. Sk. 6097. Sk. 6098. Sk. 6099. Sk. 6099/2. Sk. 6101. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6105. Sk. 6108. Sk. 6108/1. Sk. 6113. Sk. 6114. Sk. 6115. Sk. 6116. Sk. 6118. Sk. 6119. Sk. 6119/5. Sk. 6121. Sk. 6123. Sk. 6124. Sk. 6125. Sk. 6126. Sk. 6127. Sk. 6128. Sk. 6133. Sk. 6138. Sk. 6139. Sk. 6140. Sk. 6141. Sk. 6143. Sk. 6144. Sk. 6146. Sk. 6147/2. Sk. 6152. Sk. 6153. Sk. 6154. Sk. 6155. Sk. 6156. Sk. 6157. Sk. 6157/2. Sk. 6158. Sk. 6158/1. Sk. 6159. Sk. 6159/2. Sk. 6160. Sk. 6161. Sk. 6162. Sk. 6163. Sk. Site İç Yol Siteiçyol 6007 6161/3 6019 6070. Sk. )
Yalı ( 6279/1. Sk. 6280. Sk. 6281. Sk. 6282. Sk. 6283. Sk. 6284. Sk. 6285. Sk. 6287. Sk. 6278 6201 6266/2 6307 6319/1 6350. Sk. 6348. Sk. 6346. Sk. 6344. Sk. 6343. Sk. 6342. Sk. 6342 Sk. 6339. Sk. 6338/1. Sk. 6338. Sk. 6336. Sk. 6332 Sk. 6330. Sk. 6330 Sk. 6329. Sk. 6327. Sk. 6325. Sk. 6324. Sk. 6323. Sk. 6319. Sk. 6317. Sk. 6316. Sk. 6315. Sk. 6314. Sk. 6312. Sk. 6311. Sk. 6306. Sk. 6304. Sk. 6303. Sk. 6302. Sk. 6301. Sk. 6300. Sk. 6299. Sk. 6298. Sk. 6297. Sk. 6296. Sk. 6295. Sk. 6294. Sk. 6293. Sk. 6291/1. Sk. 6291. Sk. 6289. Sk. 6275 6291 sk. 6308 6291/3 SK. 6266/1 6334 6308/1 6157/4 SK. 6157/5 SK. 6157/6 SK. 6155/1. Sk. 6156/1. Sk. 6157/1. Sk. 6158/2. Sk. 6159/1. Sk. 6160/1. Sk. 6166. Sk. 6166/1. Sk. 6167. Sk. 6169. Sk. 6170. Sk. 6172. Sk. 6172/1. Sk. 6173. Sk. 6173/1. Sk. 6174. Sk. 6175. Sk. 6175/1. Sk. 6176. Sk. 6177. Sk. 6178. Sk. 6178/1. Sk. 6178/2. Sk. 6179. Sk. 6180. Sk. 6181. Sk. 6182. Sk. 6185. Sk. 6186. Sk. 6187. Sk. 6187/1. Sk. 6188. Sk. 6191. Sk. 6191/1. Sk. 6192. Sk. 6193. Sk. 6194. Sk. 6195. Sk. 6195/1. Sk. 6196. Sk. 6197. Sk. 6198. Sk. 6199. Sk. 6200. Sk. 6201. Sk. 6202. Sk. 6203. Sk. 6205. Sk. 6206. Sk. 6209. Sk. 6215. Sk. 6216. Sk. 6217. Sk. 6218 6219. Sk. 6220. Sk. 6221. Sk. 6223. Sk. 6224. Sk. 6225. Sk. 6226. Sk. 6227. Sk. 6228. Sk. 6230. Sk. 6231. Sk. 6232. Sk. 6235. Sk. 6236. Sk. 6237. Sk. 6238. Sk. 6239. Sk. 6240. Sk. 6241. Sk. 6243. Sk. 6244. Sk. 6245. Sk. 6246. Sk. 6247. Sk. 6248. Sk. 6250. Sk. 6254. Sk. 6255. Sk. 6256. Sk. 6257. Sk. 6258. Sk. 6259. Sk. 6260. Sk. 6266. Sk. 6268. Sk. 6269. Sk. 6270. Sk. 6271. Sk. 6272. Sk. 6273. Sk. 6277. Sk. 6279. Sk. )
Şifne ( 6267. Sk. 6359 sk. 6417/1 6352/1 6000 6407 6368 6364 6353/1 6418/1 sk. 6367 6418 6422 6373 6163/1 6163/2. Sk. 6165 6337. Sk. 6349. Sk. 6351 6353. Sk. 6354 6355. Sk. 6355/1. Sk. 6357. Sk. 6359. Sk. 6360 6362. Sk. 6366. Sk. 6369/1 6370. Sk. 6371. Sk. 6372. Sk. 6373. Sk. 6374. Sk. 6375. Sk. 6376. Sk. 6377. Sk. 6378. Sk. 6379. Sk. 6380. Sk. 6381. Sk. 6382. Sk. 6383. Sk. 6384. Sk. 6385. Sk. 6386. Sk. 6387. Sk. 6388. Sk. 6389. Sk. 6390. Sk. 6391. Sk. 6392. Sk. 6393. Sk. 6393/1. Sk. 6394. Sk. 6395. Sk. 6396. Sk. 6397. Sk. 6398. Sk. 6399. Sk. 6400. Sk. 6401/1 6402. Sk. 6403. Sk. 6404. Sk. 6406. Sk. 6408. Sk. 6409. Sk. 6411. Sk. 6412. Sk. 6415. Sk. 6417. Sk. 6419. Sk. 6420. Sk. 6421. Sk. 6424. Sk. 6426. Sk. 6427. Sk. 6428. Sk. 6429. Sk. 6430. Sk. 7423 Sk. Fener Yolu Konakları Sıte Icı Yol 6372 6359 6414/1 6352 4359 )
Alaçatı
Germiyan ( 20300 sk. 27000 6292 SK 6291/2 SK. 6299/1 SK. 20305 27147 27180. Sk. 20006. Sk. 20307. Sk. 27001. Sk. 27002. Sk. 27003. Sk. 27004. Sk. 27006/1. Sk. 27007. Sk. 27008. Sk. 27009. Sk. 27010. Sk. 27011. Sk. 27016. Sk. 27020. Sk. 27022. Sk. 27023. Sk. 27024. Sk. 27025. Sk. 27027. Sk. 27028. Sk. 27029. Sk. 27030. Sk. 27034. Sk. 27036. Sk. 27037. Sk. 27039. Sk. 27045. Sk. 27046. Sk. 27047. Sk. 27048. Sk. 27049. Sk. 27050. Sk. 27051. Sk. 27052. Sk. 27056. Sk. 27057. Sk. 27058. Sk. 27059. Sk. 27060 27061. Sk. 27061/1. Sk. 27062/5 27063. Sk. 27064. Sk. 27065. Sk. 27068. Sk. 27069. Sk. 27070. Sk. 27071. Sk. 27072. Sk. 27073. Sk. 27074. Sk. 27075. Sk. 27076. Sk. 27077. Sk. 27078. Sk. 27080. Sk. 27081. Sk. 27082. Sk. 27083. Sk. 27084. Sk. 27086. Sk. 27087. Sk. 27088. Sk. 27089. Sk. 27090. Sk. 27090/1. Sk. 27091. Sk. 27092. Sk. 27093. Sk. 27094. Sk. 27095. Sk. 27098. Sk. 27099. Sk. 27100. Sk. 27101. Sk. 27102. Sk. 27103. Sk. 27104. Sk. 27106. Sk. 27107. Sk. 27108/1. Sk. 27109. Sk. 27110. Sk. 27111. Sk. 27112. Sk. 27114. Sk. 27115. Sk. 27116. Sk. 27121. Sk. 27122. Sk. 27123. Sk. 27133. Sk. 27134. Sk. 27135. Sk. 27144. Sk. 27145. Sk. 27149. Sk. 27150. Sk. 27152. Sk. 27155. Sk. 27157. Sk. 27162. Sk. 27163. Sk. 27166. Sk. 27167. Sk. 27168. Sk. 27169. Sk. 27171. Sk. 27173. Sk. 27174. Sk. 27175. Sk. 27176. Sk. 27177. Sk. 27178. Sk. 27179. Sk. 27181. Sk. 27182. Sk. Burcu Sitesi Site İci Yol Sümbül Sokak Ulus Cd. 27118 27025 20300 )
Ildır ( 30014 30208 30200 30203 27000. Sk. 30010. Sk. 37191. Sk. 37193. Sk. 37194. Sk. 37195. Sk. 37197. Sk. 37198. Sk. 37200. Sk. 37201. Sk. 37207. Sk. 37208. Sk. 37210. Sk. 37211. Sk. 37215. Sk. 37217. Sk. 37218. Sk. 37219. Sk. 37220. Sk. 37221. Sk. 37222. Sk. 37223. Sk. 37224. Sk. 37225. Sk. 37226. Sk. 37227. Sk. 37228. Sk. 37229. Sk. 37230. Sk. 37231. Sk. 37232. Sk. 37233. Sk. 37234. Sk. 37235. Sk. 37236. Sk. 37237. Sk. 37238. Sk. 37239. Sk. 37241. Sk. 37242. Sk. 37243. Sk. 37256. Sk. 37257. Sk. Ara Sk. Cıkmaz Sokak Ildır Köyü ATATÜRK CD. ILDIR GAZİ MUSTAFA KEMAL İNÖNÜ CD.
FOÇA / İZMİR
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3199641
Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ KOZBEYLİ KÜME EVLERİ Kozbeyli Küme evleri KIVILCIM KEMAL ANADOL Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi KOZBEYLI KUME EVLER Kozbeyli Küme Evler BARBAROS Kozbeyli Küme Evleri KOZBEYLİ KÜME EVLER KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER kozbeyli )
Cumhuriyet ( İlkim Eylül Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3199720
Reis ( Ordu Cd. 9114. Sk. )
Doğanay ( Uluönder Cd. 9108. Sk. 9014. Sk. )
Planlandı
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3199727
KARABAĞLAR / İZMİR
Reis ( Ordu Cd. 9114. Sk. )
Doğanay ( Uluönder Cd. 9108. Sk. 9014. Sk. )
Planlandı
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3199736
KARABAĞLAR / İZMİR
Doğanay ( 9012. Sk. 9104. Sk. 9106. Sk. 9106/1. Sk. 9110. Sk. 9112. Sk. 9163. Sk. Ordu Cd. Saim Çıkrıkçı Cd. Uluönder Cd. Zaim Ağa Cd. )
Planlandı
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3199739
KARABAĞLAR / İZMİR
Özgür ( 3932. Sk. 3941. Sk. 3971. Sk. )
Yüzbaşı Şerafettin ( 3938. Sk. 3940/1. Sk. 3961/2. Sk. 3961/4. Sk. 3971/1. Sk. 3972/3. Sk. 3972/4. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 12:00
Kesinti ID : 3199697
Bozköy ( AKÇEKİLİSE 1119 1120 1111 1106 1112 KOLCA Bozköy Köyü İç Yolu Bozköy Yolu Taşkın Deniz Sk. Yıldıztepe Sitesi Çamlık 1121 GAZİ MUSTAFA KEMAL )
Hasseki
Tepeboz ( yok Ayışığı Sitesi Tepeboz Yolu Yeniliman YENİLİMAN TEPEBOZ )
Merkez ( 1171 1170 1189 1100 1185 1164 1181 1156 1175 1178 )
KARŞIYAKA / İZMİR
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3199550
Sancaklı
Yamanlar
Planlandı
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3199777
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet ( Park İçi Yolu 6714. Sk. 6713/2. Sk. 6713/1. Sk. 6713. Sk. 6712/5. Sk. 6712/4. Sk. 6708. Sk. 6708/1. Sk. 6708/2. Sk. 6710/1. Sk. 6712. Sk. 6712/1. Sk. 6712/2. Sk. 6712/3. Sk. )
Planlandı
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3199778
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet ( 6653/3. Sk. 6715. Sk. 6716. Sk. 6717. Sk. 6725. Sk. 6726. Sk. 6727. Sk. 6730. Sk. 6732. Sk. 7539. Sk. 6731. Sk. 6653. Sk. 6626. Sk. 6601/1. Sk. )
İnönü ( 6733. Sk. 6733/1. Sk. 6734. Sk. 6735. Sk. 6736. Sk. 6737. Sk. 6738. Sk. 6739. Sk. 6740. Sk. 6741. Sk. 6742. Sk. 6749. Sk. )
Örnekköy ( 6601. Sk. 7535/1. Sk. )
Planlandı
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3199780
KARŞIYAKA / İZMİR
İnönü ( 6740/1. Sk. 6740. Sk. 6746. Sk. 6747. Sk. 6745. Sk. 6745/1. Sk. 6745/2. Sk. 6744. Sk. 6743/1. Sk. 6737. Sk. 6735. Sk. 6732. Sk. 6743. Sk. 6742/2. Sk. 6742/1. Sk. 6742. Sk. 6741. Sk. )
Cumhuriyet ( 6718/1. Sk. )
Planlandı
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3199782
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet ( 6653. Sk. 6644. Sk. 6643/1. Sk. 6642/1. Sk. 6601. Sk. 6601/2. Sk. 6601/3. Sk. 6626. Sk. 6626/1. Sk. 6626/2. Sk. 6629. Sk. 6631. Sk. 6643. Sk. 6642/2. Sk. 6642. Sk. 6641. Sk. 6632. Sk. 6640. Sk. 6638. Sk. 6655. Sk. 6653/1. Sk. )
Örnekköy ( 7532. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3199635
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( Lider Egemen Armutlu İzmir Cd. Armutlu İzmir Armutlu Belediye )
Armutlu Hürriyet ( Şehitler Cd. Seyfettin Günak Cd. Sarmaşık Sk. Sarmaşık Oya Sk. Manolya Sk. Kaptan General Kazım Karabekir Cd. Başöğretmen Atatürk )
Planlandı
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3199637
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu Hürriyet ( Dereli Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. Kurtuluş Sk. Kurtuluş Kazım Dirik Görece Cd. Eğitim Cd. Misakı Milliye Sk. Dereli Demirciler Sk. Demirciler Başöğretmen Atatürk Ayna Sk. Armutlu Belediye Şehitler Cd. İnönü Sk. Yetim Ali Sk. Veli Üzümcü Cd. Uzay Sk. Taşıt Sk. Seyfettin Günak Cd. Sarmaşık Sk. Sarmaşık Sandal Sk. Palmiye Sk. Oya Sk. )
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( Çağlar Park Armutlu Belediye Cd. )
Planlandı
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3199640
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu Hürriyet ( BOZÜRÜK Ayderesi Suluk Küme Evleri Ayderesi Suluk Yılankuyu Kuzeyir Küme Evi ayderesi suluk kümeevler KÜÇÜKTEPE 2603/1 2603 )
Aşağıkızılca ( 2034 )
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Yeni Nesil İzmir Ankara HAYVANKIRAN KÜMEEVLERİ HAYVANKIRAN Hayvankıran HAYVANKIRAN KUMEEVLER Hayvan Kıran Kümeevleri PAŞAYERİ KOŞAR KUŞ TEPESİ )
KİRAZ / İZMİR
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 17:00
Kesinti ID : 3199600
Olgunlar ( AVGAN Avgan Sk. )
İğdeli
Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )
Planlandı
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3199605
KİRAZ / İZMİR
Ovacık ( OVACIK Akalan ELMADERESİ AKALAN )
Uzunköy
MENEMEN / İZMİR
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3196392
9 Eylül ( 251 Sk. 250. Sk. 248. Sk. 247 Sk. 245. Sk. 242. Sk. 266 244 256 Çocuk Bahçesi İçi Yolu 8. Çanakalle Asfaltı 258 Sk. 255. Sk. 252. Sk. )
Planlandı
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3197303
MENEMEN / İZMİR
Hatundere ( Eski Foça Yolu Sk. Hatundere Foça Yolu Sk. )
Çavuş ( Çanakkale Asfaltı Çavuş Cd. Çavuşköy Yanık Köy Yolu Sk. )
Mermerli
Yıldırım
Yanıkköy
Planlandı
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3199550
MENEMEN / İZMİR
Kır
Planlandı
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 15:00
Kesinti ID : 3199554
MENEMEN / İZMİR
İstiklal ( 7411 7407. Sk. 7434 Sk. )
Planlandı
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3199565
MENEMEN / İZMİR
Emiralem Merkez ( Yeni Camii Sk. Çaylı Sk. İstasyon Sk. 2605 isimsizz111 Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd. 2602 Sk. 2623/1 2606 2601. Sk. 2603. Sk. Alşen Sk. Defne Sk. Emek Sk. Fabrika Önü Sk. Geçit Bir Sk. Geçit İki Sk. Hasan İlhan Cd. Kemal Atatürk Cd. Koçak Çk. Köy İçi Mor Menekşe Sk. Rabia Hızmay Sk. Samancı Hasan Ersoy Sk. Sümbül Sk. Türker Sk. )
Göktepe ( Manisa Cd. Kırmahalle Yolu Sk. 2636 )
Yayla ( 2547 Sk. 2540 2518/1 2522 HAVA PİLOT YÜZBAŞI MURAT AYDIN 2540/1 2539 Çayıralanı Mevkii Küme Evleri 2359. Sk. 2501. Sk. 2502. Sk. 2505. Sk. 2506. Sk. 2509. Sk. 2513 2528. Sk. 2540. Sk. 9 EYLÜL KURTULUŞ Faik Bey Sk. Hacı Hafız Sk. HASIR KALENBEDEN ÇIKMAZI Küçük Çay Sk. Manisa Asfaltı Cd. Muhtar Mehmet Özkur Sk. Mustafa Çavuş Sk. Nergiz Sk. Çınarlı Kuyu Cd. İkiz Mezar Sk. Şehit Mehmet Çağlar Sk. Şehit Ramazan Mancak Sk. 2519 2542 2533 )
Değirmendere ( 30 ağustos 2720 2713 ŞEHİT UZMAN JANDARMA MUSTAFA HAKAN AYDOĞMUŞ Çınar Sk. Sinema Sk. Seyit Bey Sk. MÜFTÜLER MUHİTTİN SUCU Mandıra Gç. KONAK ÇIKMAZI KAŞIKÇI ŞEHİT ER BARIŞ DEMİR Kaygısız Sk. Kaygısız Gediz Sk. Emir Çk. DEMİRTAŞ DEĞİRMENDERE CAMİ Bahar Çk. 30 AĞUSTOS 2718 23 Nisan Cd. 2727 2734 2701/1 )
NARLIDERE / İZMİR
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3198101
Çatalkaya ( Çilek Sk. Maraba Sk. Maraba Demet Sk. Demet Şenel Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3199616
Türkmen ( Lale Sk. Yapıcı Sk. Yeni Sk. Çapacı Çk. Sk. Çayır Sk. Çetin Sk. Çimen Sk. çiftçi sk. PROF. DR. MUZAFFER ŞERİF KABAROĞLU 1.ÇIKMAZI ULULAR KABAROĞLU 1. Gök Sk. 2. Dikmen Sk. 2. Çimen Sk. 3. Ordu Çk. AKASYA Ankara Sk. Aydınlık Sk. Bahar Sk. Bahçıvan Sk. Birlik Sk. Capacı Sk. Dikmen Cd. Dostluk Sk. Eti Sk. Gök Sk. Göktürk Sk. Göçmen Sk. Kabaroğlu Sk. Kabaroğlı 1. Çk. Kanarya Sk. Karanfil Sk. Kuru Sk. Küçük Sk. Kırıkhan Sk. Manyası Cd. 3. Çk. MEŞRUTİYET Meşrutiyet Çk. Moda Sk. Okul Sk. ORDU Uğur Sk. )
Üç Eylül ( 2. Bahçe Sk. 2. Köprü Sk. 2. Maarif Sk. 2. Nur Sk. 3. Köprüs Sk. Alpaslan Sk. Ardıç Sk. Ataç Sk. Bahçe Çk. Bayır Bucak Sk. Beyoğlu Sk. EKMEKÇİ Emmioğlu Cd. Eşmen Çk. Sk. Göztepe Sk. Güven Sk. Irmak Sk. Işıklı Sk. Konut Sk. Köprü Sk. Maarif Sk. Mutlu Sk. Seyhan Sk. Ülker Sk. Şen Sk. )
Mimar Sinan ( 3. Demirciler Sk. 301 Ada Güme Sk. gediz cadd Boyacı Sk. Demirciler Sk. DERELİ ŞABAN Dicle Sk. Erciyes Sk. GEDİZ Gülhane Sk. Gülhane Çk. KATIRCI Köşk Sk. Kırnapcı Sk. Manyası 2. Çk. MANYASI Mehmet Akif Sk. Meriç Sk. Nalbant Sk. Osman Paşa Cd. Sokullu Sk. Tuna Cd. ÇANKAYA ŞENLİK )
Bengisu ( 1. Katırcı. Sk. 1. Şenlik Sk. 2.DEMİRCİLER 2. Katırcı Sk. 2.ŞENLİK 351. Sk. Bardakcı Sk. Bozdag Cd. Dilek Sk. Fidanlık Sk. Gata Sk. Görenci 1. Çk. Görenci 2. Çk. Görenci Sk. Gülşen Sk. Gümüşsuyu 2. Çk. Gümüşsuyu 3. Çk. Gümüşsuyu Sk. Kimyacı Sk. Kula Sk. Kılıçaslan Sk. Martı Sk. Plevne Sk. Türkocağı Sk. Ulubatlı Sk. Çaldıran Sk. Çaldıran Çk. Sk. Çarılı M. Efe Sk. Üstün Sk. )
Kuvvetli ( BARBAROS 468. Sk. 470. Sk. bozdağ caddesi Bozdağ Çk. Bulur Sk. Cemal Kale Sk. Feslihan Sk. Menekşe Sk. Palmiye Sk. Çalışır Sk. Çamlıyer Sk. Örnek Sk. )
Meşrutiyet ( Aksu Sk. Altın Sk. Atilla Sk. Demir Sk. Dutkurusu Sk. Kubilay Sk. Manyası 1. Çk. Ordu 2. Çıkmazı Sk. Ulular Cd. Yenice Sk. İrfan Çıkmazı Sk. Şafak Sk. Şehit İsmail Yağcıoğlu Sk. )
Planlandı
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:15 - 15:15
Kesinti ID : 3199627
ÖDEMİŞ / İZMİR
Türkmen ( Doktor Neşvet Kahraman Cd. Filiz Sk. KILINÇ KURU 2.ÇIKMAZI Ömür Sk. Çağrı Sk. Zambak Sk. Yılmaz Sk. Yeşim Sk. Yeni Sk. Uğur Sk. Tekin Sk. Sümer Sk. prf. dr. muzaffer şerif cad 2.BAYINDIR SK Orkide Sk. Nergiz Sk. Lale Sk. Kutlu Sk. Kuru Sk. Kuru 3. Çk. Kent Sk. Kanarya Sk. Işık Sk. Gülsu Sk. Güllü Sk. Göçmen Sk. 103. Sk. 105. Sk. 106. Sk. 108. Sk. 109. Sk. prfsör dr. muzaffer şerif cad. 118. Sk. 126. Sk. 2. Bayındır Sk. 2. Kanarya Sk. 2. Papatya Sk. 2. Renkli Sk. 2. Zambak Sk. Akyol Sk. Aslan Sk. Ateş Sk. Aynalı Sk. Bayrak Sk. Bayındır Sk. Buldur Sk. Dalyan Sk. Pazar Sk. Papatya Sk. )
Üç Eylül ( ORDU Park Sk. Yali Sk. Özer Sk. Ülker Sk. Şen Sk. 2046 1. Elmas Sk. 1. Nur Sk. 2. Elmas Sk. 2. Köprü Sk. 2. Nur Sk. 2003. Sk. 2007. Sk. 2008. Sk. 2010. Sk. 2012. Sk. 2015. Sk. 2019. Sk. 2021. Sk. 2023. Sk. 2024. Sk. 2025. Sk. 2034. Sk. 2035. Sk. 2038. Sk. 2050. Sk. 3. Elmas Sk. 3. Köprüs Sk. Atik Sk. Bağlar Cd. Demiryolu Cd. EKMEKÇİ Elmas Sk. Emniyet Sk. Gökçen Efe Cd. Göztepe Sk. Güçlü Sk. Hacı İbrahim Sk. Hikmet Kardeş Sk. Hızır Reis Sk. Işıklı Sk. Kantarcı Sk. Köprü Sk. Kıbrıs Cd. Kırımlı Sk. Mevlana Cd. Mutlu Sk. Nur Sk. )
Yeniceköy ( Işık Evler Sitesi İçi Yolu )
Kuvvetli ( Beydağ 1. çıkmazı BARBAROS beydağ çıkmazı 2. Aydın Sk. 402. Sk. 401. Sk. 404. Sk. 406. Sk. 408. Sk. 410. Sk. 417. Sk. 419. Sk. 420. Sk. 422. Sk. 423. Sk. 427. Sk. 458. Sk. 460. Sk. 468. Sk. 470. Sk. Aydın Sk. BEYDAĞ Beydağı 3. Çk. Bulur Sk. Gölyeri Sk. Karacaoğlan Sk. MANYASI Menekşe Sk. Çalışır Sk. Çamlıyer Sk. Örnek Sk. )
Mimar Sinan ( gediz cadd Erciyes Sk. )
SEFERİHİSAR / İZMİR
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3199233
Atatürk ( 5717 5691 5728 5745 5726 5713 5694 5721 5692 5730 5711 5709 5716 5741 5743 5793. Sk. 5794. Sk. ESKİ KÖY YERLEŞİM YERİ 5679 5672 5658. Sk. 5661. Sk. 5662. Sk. 5663. Sk. 5665. Sk. 5669. Sk. 5670. Sk. 5673. Sk. 5678. Sk. 5681. Sk. 5710. Sk. 5712. Sk. 5714. Sk. 5716. Sk. 5718. Sk. 5722. Sk. 5723. Sk. 5724. Sk. 5725. Sk. 5726. Sk. 5728. Sk. 5729. Sk. 5730. Sk. 5731. Sk. 5746. Sk. 5748. Sk. 5752. Sk. 5754. Sk. 5759. Sk. 5760. Sk. 5762. Sk. 5763. Sk. 5764. Sk. 5766. Sk. 5768. Sk. 5769. Sk. 5770. Sk. 5771. Sk. 5772. Sk. 5773. Sk. 5774. Sk. 5776. Sk. 5777. Sk. 5778. Sk. 5779. Sk. 5780. Sk. 5781. Sk. 5782. Sk. 5783. Sk. 5784. Sk. 5785. Sk. 5786. Sk. 5788. Sk. 5789. Sk. 5790. Sk. 5791. Sk. 5792. Sk. 5683. Sk. 5685. Sk. 5689. Sk. 5690. Sk. 5695. Sk. 5697. Sk. 5699. Sk. 5702. Sk. 5704. Sk. 5705. Sk. 5708. Sk. 5657. Sk. 5656. Sk. 5655. Sk. 5654. Sk. 5652. Sk. 5646. Sk. 5644. Sk. 5640. Sk. 5636. Sk. 5714 5682 )
Planlandı
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3199663
SEFERİHİSAR / İZMİR
Atatürk ( 5649 Sk. 5520 Sk. 5526. Sk. 5530. Sk. 5532. Sk. 5533 Sk. 5535 5536 5537. Sk. 5539. Sk. 5540. Sk. 5541 Sk. 5545. Sk. 5547. Sk. 5548. Sk. 5549. Sk. 5551. Sk. 5553. Sk. 5555. Sk. 5557 Sk. 5557. Sk. 5558 5565. Sk. 5570 5572 5572. Sk. 5574. Sk. 5574/1. Sk. 5576. Sk. 5578 Sk. 5578. Sk. 5580 5582 5584 Sk. 5586. Sk. 5587 5590. Sk. 5592. Sk. 5595 5597 5599 5600. Sk. 5601. Sk. 5602. Sk. 5603. Sk. 5605. Sk. 5607. Sk. 5608. Sk. 5609. Sk. 5610 Sk. 5612 5612 Sk. 5613. Sk. 5614 5615. Sk. 5615/1. Sk. 5617 Sk. 5617. Sk. 5619. Sk. 5621. Sk. 5623 5623. Sk. 5636. Sk. 5640. Sk. 5644. Sk. 5646. Sk. 5647 Sk. 5652. Sk. 5654. Sk. 5655. Sk. 5656. Sk. 5657. Sk. 5658. Sk. 5661. Sk. 5662. Sk. 5663. Sk. 5665. Sk. 5669. Sk. 5670. Sk. 5673. Sk. 5678. Sk. 5681. Sk. 5683. Sk. 5685. Sk. 5689. Sk. 5690. Sk. 5695. Sk. 5697. Sk. 5699. Sk. 5702. Sk. 5704. Sk. 5705. Sk. 5708. Sk. 5710. Sk. 5712. Sk. 5714. Sk. 5716. Sk. 5718. Sk. 5722. Sk. 5723. Sk. 5724. Sk. 5725. Sk. 5726. Sk. 5728. Sk. 5729. Sk. 5730. Sk. 5731. Sk. 5746. Sk. 5748. Sk. 5752. Sk. 5754. Sk. 5759. Sk. 5760. Sk. 5762. Sk. 5763. Sk. 5764. Sk. 5766. Sk. 5768. Sk. 5769. Sk. 5770. Sk. 5771. Sk. 5772. Sk. 5773. Sk. 5774. Sk. 5776. Sk. 5777. Sk. 5778. Sk. 5779. Sk. 5780. Sk. 5781. Sk. 5782. Sk. 5783. Sk. 5784. Sk. 5785. Sk. 5786. Sk. 5645 5596 5604 5611 5613 5563 5788. Sk. 5789. Sk. 5790. Sk. 5791. Sk. 5792. Sk. 5793. Sk. 5794. Sk. KARAKOÇ Kuşadası Seferihisar Yolu Cd. ESKİ KÖY YERLEŞİM YERİ 5543 5679 5672 5743 5741 5583 EKSENDERESİ 5620 5618 5716 5709 5711 5730 5692 5565 5721 5694 5713 5726 5745 5728 5691 5717 5682 5714 5514 SK 5614 SK 5515 SK 5501 5501. Sk. 5502 5503. Sk. 5504. Sk. 5505. Sk. 5508 5510. Sk. 5512 Sk. 5517. Sk. )
Kavakdere
Cumhuriyet ( 5352 ÜRKMEZ ORHANLI YOLU 5337 5358 5363 5183. Sk. 5185. Sk. 5187. Sk. 5189. Sk. 5192. Sk. 5193 5196. Sk. 5295. Sk. 5334. Sk. 5336. Sk. 5338. Sk. 5342. Sk. 5344. Sk. 5346. Sk. 5348 5349. Sk. 5350 5350. Sk. 5351. Sk. 5354 Sk. 5357. Sk. 5359. Sk. 5361. Sk. 5369. Sk. 5388 5393 )
TORBALI / İZMİR
03Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3199604
İnönü ( İZMİR AYDIN 161/1. Sk. 157 Sk. 157/1 Sk. 161. Sk. 159. Sk. 132/3 Sk. 142/2 Sk. )