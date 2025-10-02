Şirketin yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin bazı illerinde gece saatlerinde planlı bakım çalışmaları gerçekleştirilecek ve bazı bölgelerde kullanıcılar kısa süreli servis kesintileri yaşayabilecek. Ancak Aydın bu iller arasında yer almıyor.

Kullanıcılar rahat edecek

Aydın’daki Turkcell Superonline aboneleri, 3 Ekim günü internet ve ses hizmetlerinden herhangi bir kesinti yaşamadan yararlanmaya devam edecek.

Turkcell Superonline, hizmet kalitesini artırmak için düzenli olarak altyapı yatırımlarına devam ettiğini ve abonelerin olası çalışmaları resmi internet sitesi üzerinden takip edebileceğini hatırlattı.

Daha fazla bilgi için

Turkcell Superonline resmi web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.