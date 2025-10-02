Şirketin resmi duyurusuna göre Türkiye’nin bazı illerinde gece saatlerinde planlı bakım çalışmaları yapılacak ve kısa süreli servis kesintileri yaşanabilecek. Ancak İzmir bu iller arasında bulunmuyor.

Kullanıcılar kesintisiz hizmet alacak

İzmir’de yaşayan Turkcell Superonline aboneleri, 3 Ekim günü internet ve ses hizmetlerinden kesintisiz şekilde yararlanabilecek.

Şirket, planlı bakım ve altyapı iyileştirme çalışmalarının hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapıldığını hatırlatarak, abonelerin güncel duyuruları resmi internet sitesinden takip etmesini öneriyor.

Daha fazla bilgi için

Turkcell Superonline resmi web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.