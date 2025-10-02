AYDEM Elektrik, 3 Ekim Cuma günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

3 Ekim Cuma günü Denizli'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

İlçe Saat Aralığı Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Merkezefendi 10:00 – 15:00 Hacıyeylü Mah., Kayalar Mah. Hacıyeylü Bulvarı, Akça Cd., 3121, 3123, 3126, 3099 Sokaklar; Mehmet Çınar GES, Özçınar GES, Egekar Karçel GES ve bağlı ara sokaklar Planlı bakım
Merkez (Merkezefendi) 10:00 – 15:00 Şemikler Mah. Çınkaya Bulvarı bir kısmı; Hilal Evler Sitesi 3003, 3008, 3009, 3010, 3013, 3130, 3133, 3135, 4830, 4836 Sokaklar ve bağlı ara sokaklar Planlı bakım
Pamukkale 09:00 – 13:00 Pelitlibağ Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı ve çevresi; 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1125/1, 1127, 1225, 3405 Sokaklar ve ara sokaklar Planlı bakım
Buldan 09:30 – 15:30 Yeniçam Mahallesi tamamı ve özel trafolu müşteriler Planlı bakım
Çivril 09:00 – 15:00 Koçak Mahallesi tamamı Planlı bakım
Tavas 11:00 – 12:00 Medet Mah. bazı bölgeler ve bağlı ara sokaklar Planlı bakım
Acıpayam 10:00 – 15:00 Çakır Mah. bir kısmı ve bağlı ara sokaklar Planlı bakım
Çameli 11:00 – 16:00 Gürsu Mahallesi tamamı Planlı bakım
Çal 15:00 – 16:30 Kaplanlar Mah. Kömrelli Sokak Planlı bakım
Sarayköy 10:00 – 15:00 Köprübaşı Mah. tamamı ve özel trafolu müşteriler Planlı bakım
Serinhisar 10:00 – 17:00 Cumhuriyet Mah. özel trafolu müşteriler ve enerji üretim tesisleri (GES’ler ve özel santraller) Planlı bakım
Babadağ 09:00 – 14:00 Yeniköy Mah. bir kısmı Planlı bakım
Baklan 10:00 – 15:00 Dağal Mahallesi tamamı Planlı bakım
Bekilli 10:00 – 15:00 Bükrüce ve Gömce Mah. tamamı; 9 ÖTM ve 1 GES (Ahmet Koç GES) Planlı bakım
Beyağaç 01:00 – 06:00 İlçe mahallelerinin tamamı ve bağlı ara sokaklar; özel trafolu müşteriler Planlı bakım
Çardak 13:00 – 18:00 İstiklal ve Bahçelievler Mahalleleri kısmen Planlı bakım
Güney 10:00 – 12:00 Aşağıçeşme Mah. ve bağlı ara sokaklar Planlı bakım
Honaz 01:00 – 01:30 İlçe merkezi, Gürleyik, Emirazızlı, Karateke, Ovacık Mahalleleri tamamı ve tünel inşaatı şantiyeleri; özel trafolu müşteriler Planlı bakım
Kale 01:00 – 06:00 İlçe mahallelerinin tamamı ve bağlı ara sokaklar; Kale Belediye GES, Kale Devlet Hastanesi GES, Dönmez GES, İlyas Dönmez GES Planlı bakım

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 3 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

