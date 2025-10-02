AYDEM Elektrik, 3 Ekim Cuma günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
3 Ekim Cuma günü Denizli'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
|İlçe
|Saat Aralığı
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Merkezefendi
|10:00 – 15:00
|Hacıyeylü Mah., Kayalar Mah. Hacıyeylü Bulvarı, Akça Cd., 3121, 3123, 3126, 3099 Sokaklar; Mehmet Çınar GES, Özçınar GES, Egekar Karçel GES ve bağlı ara sokaklar
|Planlı bakım
|Merkez (Merkezefendi)
|10:00 – 15:00
|Şemikler Mah. Çınkaya Bulvarı bir kısmı; Hilal Evler Sitesi 3003, 3008, 3009, 3010, 3013, 3130, 3133, 3135, 4830, 4836 Sokaklar ve bağlı ara sokaklar
|Planlı bakım
|Pamukkale
|09:00 – 13:00
|Pelitlibağ Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı ve çevresi; 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1125/1, 1127, 1225, 3405 Sokaklar ve ara sokaklar
|Planlı bakım
|Buldan
|09:30 – 15:30
|Yeniçam Mahallesi tamamı ve özel trafolu müşteriler
|Planlı bakım
|Çivril
|09:00 – 15:00
|Koçak Mahallesi tamamı
|Planlı bakım
|Tavas
|11:00 – 12:00
|Medet Mah. bazı bölgeler ve bağlı ara sokaklar
|Planlı bakım
|Acıpayam
|10:00 – 15:00
|Çakır Mah. bir kısmı ve bağlı ara sokaklar
|Planlı bakım
|Çameli
|11:00 – 16:00
|Gürsu Mahallesi tamamı
|Planlı bakım
|Çal
|15:00 – 16:30
|Kaplanlar Mah. Kömrelli Sokak
|Planlı bakım
|Sarayköy
|10:00 – 15:00
|Köprübaşı Mah. tamamı ve özel trafolu müşteriler
|Planlı bakım
|Serinhisar
|10:00 – 17:00
|Cumhuriyet Mah. özel trafolu müşteriler ve enerji üretim tesisleri (GES’ler ve özel santraller)
|Planlı bakım
|Babadağ
|09:00 – 14:00
|Yeniköy Mah. bir kısmı
|Planlı bakım
|Baklan
|10:00 – 15:00
|Dağal Mahallesi tamamı
|Planlı bakım
|Bekilli
|10:00 – 15:00
|Bükrüce ve Gömce Mah. tamamı; 9 ÖTM ve 1 GES (Ahmet Koç GES)
|Planlı bakım
|Beyağaç
|01:00 – 06:00
|İlçe mahallelerinin tamamı ve bağlı ara sokaklar; özel trafolu müşteriler
|Planlı bakım
|Çardak
|13:00 – 18:00
|İstiklal ve Bahçelievler Mahalleleri kısmen
|Planlı bakım
|Güney
|10:00 – 12:00
|Aşağıçeşme Mah. ve bağlı ara sokaklar
|Planlı bakım
|Honaz
|01:00 – 01:30
|İlçe merkezi, Gürleyik, Emirazızlı, Karateke, Ovacık Mahalleleri tamamı ve tünel inşaatı şantiyeleri; özel trafolu müşteriler
|Planlı bakım
|Kale
|01:00 – 06:00
|İlçe mahallelerinin tamamı ve bağlı ara sokaklar; Kale Belediye GES, Kale Devlet Hastanesi GES, Dönmez GES, İlyas Dönmez GES
|Planlı bakım
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 3 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr
-
Denizli Belediyesi: https://www.denizli.bel.tr/