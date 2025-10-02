GDZ Elektrik, 3 Ekim Cuma günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
3 Ekim’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Saat Aralığı
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Aliağa
|08:30 – 16:30
|Kabeyer DM Şahin Çetiner Gürbulak Nakliyat bölgesi
|Planlı bakım
|Balçova
|00:00 – 07:00
|Çetin Emeç Mah., Selway AVM çevresi
|Planlı bakım
|Bayındır
|09:00 – 17:00
|Demircilik, Fatih, Mithatpaşa, Cami, Hacı İbrahim Mah. trafoları
|Planlı bakım
|Bayraklı
|09:00 – 12:00
|Soğukkuyu Mah., 1844 Sk. ve civarı
|Planlı bakım
|Bergama
|16:00 – 17:00
|Atatürk Mah., Gençosman Cd., Bakırçay Koop. civarı
|Planlı bakım
|Beydağ
|09:00 – 12:00
|Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır ve tarımsal trafolar
|Planlı bakım
|Buca
|09:00 – 11:00
|Menderes Mah., Seyfi Demirsoy Cd., Menderes Cd., 157/2, 152/1, 140 Sk. ve civarı
|Planlı bakım
|Çeşme
|09:00 – 11:00
|Alaçatı Hurmalı Mevkii, otoyol gişeler, Kutlu Aktaş Barajı, Route35 Restoran ve civarı
|Planlı bakım
|Çiğli
|09:00 – 14:00
|Ataşehir Mah., 8216–8219–8221–8211/8 Sk. ve civarı
|Planlı bakım
|Dikili
|09:00 – 17:00
|Kabakum Doktorlar Sitesi
|Planlı bakım
|Foça
|09:00 – 10:30
|Eski Foça’nın tamamı, tatil köyleri, lojmanlar, özel trafolar ve siteler
|Planlı bakım
|Gaziemir
|09:00 – 13:00
|Atıf Bey Mah.
|Planlı bakım
|Güzelbahçe
|09:00 – 17:00
|Atatürk Mah. ve çok sayıda cadde, sokak
|Planlı bakım
|Karabağlar
|01:00 – 01:15
|Kazım Karabekir, Gülyaka, Reis, Basın Sitesi, Vatan Mah., Katip Çelebi Hastanesi
|Planlı bakım
|Karaburun
|13:00 – 15:00
|Mordoğan-Manal, Körfez, siteler ve civarı
|Planlı bakım
|Karşıyaka
|09:00 – 17:00
|Esentepe Mah., 8809/4, 8809/35 Sk. ve civarı
|Planlı bakım
|Kemalpaşa
|09:00 – 15:00
|Yiğitler Mah., Yiğitler Yolu, Menengeç Mevkii, 502 Sk., 6001 Sk. ve civarı
|Planlı bakım
|Kiraz
|12:30 – 18:00
|Taşlıyatak, İğdeli, Kırmustafalar, Kocaibrahimler, Mollahmetler, özel trafolar
|Planlı bakım
|Konak
|10:00 – 14:00
|Aziziye Mah., 710–729 Sk. arası ve civarı
|Planlı bakım
|Menderes
|09:00 – 17:00
|Oğlananası Mah.
|Planlı bakım
|Menemen
|13:30 – 15:00
|Yahşelli Mah., 6315–6333 Sk. arası
|Planlı bakım
|Narlıdere
|09:00 – 16:00
|Güldeste, Yenikale Sk. ve civarı
|Planlı bakım
|Ödemiş
|10:00 – 18:00
|Kerpiçlik Mah.
|Planlı bakım
|Seferihisar
|09:00 – 17:00
|Kavakdere Mah., Kavakdere Cd.
|Planlı bakım
|Selçuk
|09:00 – 17:00
|Cumhuriyet Mah., Semih Çakıroğlu, Kubilay, İstiklal Cd., 5013–5028 Sk. arası
|Planlı bakım
|Tire
|09:00 – 17:00
|Pronen-SYA GES, Solarus GE, Titiz GES, Selahattin Tüneli ve otoyol gişeleri
|Planlı bakım
|Torbalı
|09:00 – 17:00
|Pancar Mah., Mustafa Kemal, Bekir Sakarya, Beyazıt, Sedat Yılmaz, İzban İstasyonu civarı
|Planlı bakım
|Urla
|09:00 – 17:00
|Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytinalanı, Zeytinler Mah.
|Planlı bakım
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 3 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.gdz.com.tr
-
İzmir Büyükşehir Belediyesi: https://izmir.bel.tr/