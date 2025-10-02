Türkiye genelinde bazı illerde gece saatlerinde altyapı bakım çalışmaları yapılacak ve kullanıcılar kısa süreli servis kesintileri yaşayabilecek. Ancak Manisa bu iller arasında yer almadığından, şehir genelinde aboneler hizmetlerinden kesintisiz şekilde yararlanmaya devam edecek.

Kullanıcılar kesinti yaşamayacak

Turkcell Superonline aboneleri Manisa’da 3 Ekim günü internet ve ses hizmetlerini sorunsuz bir şekilde kullanabilecek.

Şirket, altyapı yatırımlarının düzenli aralıklarla sürdüğünü, olası bakım ve kesinti duyurularının resmi internet sitesi üzerinden takip edilebileceğini hatırlattı.

