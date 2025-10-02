Aydın’ın Söke ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 66 yaşındaki Necip Ayıncez, yürütülen arama çalışmalarının ardından dere yatağında ölü bulundu. Olay, mahalle sakinlerini yasa boğdu.

5 gündür kayıptı

Güzeltepe Mahallesi’nde kaybolduğu günden bu yana jandarma ve mahalle ekipleri tarafından yoğun arama çalışmaları yürütülen Ayıncez’in cansız bedeni, dere yatağında tespit edildi.

İnceleme başlatıldı

Olayın ardından jandarma ekipleri, Necip Ayıncez’in ölüm sebebini belirlemek için inceleme başlattı. Mahalle sakinleri ve yakınları, yaşanan acı olay karşısında üzüntülerini dile getirdi.

