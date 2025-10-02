TFF'den Kerem Aktürkoğlu transferi için soruşturma

Narin Güran davasında şok eden tahliye kararı

Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı: “Her an daha büyük deprem olabilir”

Selahattin Demirtaş için tahliye sinyali verildi

Aşk ve Gözyaşı dizisi final mi yapıyor?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Herkes yüklemeli: Depremi önceden haber veren uygulamalar hangileri?

Tam otomatik kahve makinesi çok ucuza geliyor! 9 Ekim 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu

Olayın ardından jandarma ekipleri, Necip Ayıncez’in ölüm sebebini belirlemek için inceleme başlattı. Mahalle sakinleri ve yakınları, yaşanan acı olay karşısında üzüntülerini dile getirdi.

Güzeltepe Mahallesi’nde kaybolduğu günden bu yana jandarma ve mahalle ekipleri tarafından yoğun arama çalışmaları yürütülen Ayıncez’in cansız bedeni, dere yatağında tespit edildi.

Aydın’ın Söke ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 66 yaşındaki Necip Ayıncez, yürütülen arama çalışmalarının ardından dere yatağında ölü bulundu. Olay, mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.