AYDEM Elektrik, 3 Ekim Cuma günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

3 Ekim’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Saat Aralığı Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Ortaca 09:00 – 12:00 Beşköprü ve Arıkbaşı Mah. Hacılar Cd., Arıkbaşı Sok., Mevlana Sok., 54, 139, 140, 722 Sokak ve çevresi Planlı bakım
Bodrum 15:00 – 19:30 Cevat Şakir Mah.; İsmet İnönü Cd., Turgut Reis Cd., Cafer Paşa Cd., Büyük İskender Cd., Kıbrıs Şehitleri Cd., Saldır Seyh Cd. bir kısmı; Halilim, Çökertme, Aspat, Kaktüs, Sabırlık, Şebboylum, Kazancı 1, Zerdali, Fire İncir, Mandalin, Pomelen, Hoca Ahmet Yesevi Sok. bir kısmı; 1501 ve 1521 Sokak Planlı bakım
Menteşe 14:00 – 17:00 Orhaniye Mah. bir kısmı (Aşağı Sanayi Bölgesi tamamı) ve ÖTM müşterileri Planlı bakım
Merkez (Menteşe) 14:00 – 17:00 Zeytin Mah. (Zeytin Sk., Gökçebelen Küme Evleri, Taşcağız Küme Evleri, Kabaağaç Küme Evleri), Dağpınar Mah. (Köyiçi Sk., Alacın Küme Evleri) Planlı bakım
Fethiye 12:00 – 16:00 Patlangıç Mah. Osman Yakalıoğlu, Osman Akman, 467 ve diğer numaralı sokaklar, MUSKI içme suyu deposu çevresi Planlı bakım
Milas 09:00 – 17:00 Baharlı, Bahçeköy Mah. genelinde Koru, Akyol ve Beçin Mah. kısmi, Milas Bodrum Havalimanı, Meslek Lisesi ve özel trafolu müşteriler Planlı bakım
Seydikemer 09:00 – 15:00 Bayırköy Mah. Merkez Mevkii ve yatırım tesisleri çevresi Planlı bakım
Dalaman 14:00 – 18:00 Altıntaş Mah. Şehit Turgut Yılmaz Cd., 1,2,3,8 Sokak, İstiklal 28 Sokak, Eda Sokak, Mithat Paşa 7,14 Sokak, Doğa Park Evleri ve çevresi Planlı bakım
Marmaris 10:00 – 16:00 Hisarönü Mah. merkez mevkii genelinde Planlı bakım
Ula 10:00 – 16:00 Şirinköy Mah. tamamı, Çıtlık Mah. bir kısmı Planlı bakım
Yatağan 10:00 – 16:00 Hacıbayramlar, Haciveliler, Kırıkköy Mahalleleri ve ÖTM müşterileri Planlı bakım
Kavaklıdere 14:00 – 17:00 Yeni Mahalle Yayla Mevkii, Hacigeç Mevkii aboneleri ve ÖTM müşterileri Planlı bakım

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 3 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

