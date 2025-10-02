Türkiye’nin farklı illerinde gece saatlerinde yapılacak bakım çalışmaları sırasında bazı kullanıcılar kısa süreli hizmet kesintileri yaşayacak. Ancak Muğla bu iller arasında yer almadığı için şehirdeki aboneler internet ve ses hizmetlerinden sorunsuz şekilde yararlanmaya devam edecek.

Kullanıcılar olası kesintilerden etkilenmeyecek

3 Ekim günü Muğla genelinde Turkcell Superonline aboneleri internet erişiminde herhangi bir sorun yaşamayacak.

Şirket, planlı bakım ve altyapı yatırımlarına düzenli olarak devam ettiğini, olası kesinti duyurularının ise resmi web sitesi üzerinden güncel olarak paylaşılmaya devam edeceğini belirtti.

Daha fazla bilgi için

Turkcell Superonline resmi web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.