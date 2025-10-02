Türkiye genelinde bazı illerde gece saatlerinde yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle kısa süreli internet ve ses kesintileri yaşanabileceği belirtiliyor. Ancak Uşak bu iller arasında yer almadığından, şehir genelindeki aboneler hizmetlerini kesintisiz şekilde kullanmaya devam edecek.

Aboneler sorunsuz erişim sağlayacak

Turkcell Superonline müşterileri, 3 Ekim günü Uşak’ta internet ve ses hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşamayacak.

Şirket, planlı bakım çalışmalarına ilişkin duyuruların resmi web sitesi üzerinden düzenli olarak paylaşıldığını hatırlatarak, kullanıcıların bu sayfayı takip etmelerini öneriyor.

Daha fazla bilgi için

Turkcell Superonline resmi web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.