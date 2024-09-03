Denizli'de 3 Eylül Salı günü hava durumu oldukça değişken olacak. Sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava hakimken, öğleden sonra gökgürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

12.00 - 15.00: Parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklık 31°C, nem oranı %37 ve rüzgar hızı ortalama 9 km/sa olacak.

15.00 - 18.00: Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık 29°C, nem oranı %42 ve rüzgar hızı ortalama 8 km/sa olarak tahmin ediliyor.

18.00 - 21.00: Gökgürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 26°C, nem oranı %54 ve rüzgar hızı ortalama 2 km/sa olacak.

21.00 - 24.00: Hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 25°C, nem oranı %54 ve rüzgar hızı ortalama 2 km/sa olarak ölçülecek.

Hava durumu analizi

Bugün Denizli'de hava durumu, değişkenliği ile dikkat çekecek. Özellikle öğleden sonra kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlar, dışarıda vakit geçirenler için hazırlıklı olmaları gerektiği anlamına geliyor. Nem oranındaki artış, hava koşullarını daha bunaltıcı hale getirebilir. Akşam saatlerinde hava biraz daha serinleyecek ve yağışlar azalacak, ancak çok bulutlu hava devam edecek.

Öneriler

Dışarı Çıkarken: Şemsiye veya yağmurluk bulundurmanızda fayda var.

Giyinme: Kat kat giyinerek hava koşullarına göre rahatça uyum sağlayabilirsiniz.

Planlama: Açık hava etkinliklerini hava durumuna göre planlamanızı tavsiye ederiz.

Denizli'de gün boyunca hava koşulları değişken olacak, bu yüzden gününüzü planlarken hava durumu tahminlerini dikkate almayı unutmayın.

3 Eylül 2024 Denizli ili hava durumunu görmek için tıklayın.