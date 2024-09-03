Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Turgutlu'daki hava durumu şu şekilde tahmin ediliyor:
- 1 Eylül Pazartesi: Gökgürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık gündüz 30°C, gece 18°C.
- 2 Eylül Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık gündüz 33°C, gece 17°C.
- 3 Eylül Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık gündüz 34°C, gece 17°C.
- 4 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık gündüz 35°C, gece 16°C.
- 5 Eylül Cuma: Parçalı Bulutlu, sıcaklık gündüz 35°C, gece 15°C.
Hava durumu değişikliklerine dikkat ederek planlarınızı buna göre yapabilirsiniz.
Editör: Mehrican Candemir