Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Turgutlu'daki hava durumu şu şekilde tahmin ediliyor:

1 Eylül Pazartesi: Gökgürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık gündüz 30°C, gece 18°C.

Gökgürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık gündüz 30°C, gece 18°C. 2 Eylül Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık gündüz 33°C, gece 17°C.

Parçalı Bulutlu, sıcaklık gündüz 33°C, gece 17°C. 3 Eylül Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık gündüz 34°C, gece 17°C.

Parçalı Bulutlu, sıcaklık gündüz 34°C, gece 17°C. 4 Eylül Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık gündüz 35°C, gece 16°C.

Parçalı Bulutlu, sıcaklık gündüz 35°C, gece 16°C. 5 Eylül Cuma: Parçalı Bulutlu, sıcaklık gündüz 35°C, gece 15°C.

Hava durumu değişikliklerine dikkat ederek planlarınızı buna göre yapabilirsiniz.

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