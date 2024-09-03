Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Eylül 2024 hava durumu raporunu açıkladı. Sıcaklıkların artması beklenirken, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı duyuruldu. Vatandaşlara ani sel ve yıldırım gibi olumsuz hava koşullarına karşı uyarı yapıldı.

Marmara Bölgesi: Sıcaklık artışı ve sağanak yağışlar

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sakarya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması olasılığı bulunuyor.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 29°C.

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 33°C.

Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 29°C.

Ege Bölgesi: Az bulutlu ve yağışlı hava

Ege Bölgesi genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. Öğleden sonra iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Afyonkarahisar ve Muğla'nın iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 32°C.

Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 33°C.

Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 31°C.

Akdeniz Bölgesi: Kuvvetli yağışlar ve yerel sel riskleri

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Hatay çevrelerinde gece saatlerinde kuvvetli yağışlar görülebilir.

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 30°C.

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 34°C.

İç Anadolu ve Karadeniz: Parçalı bulutlar ve yerel sağanaklar

İç Anadolu Bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Konya, Niğde ve Yozgat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Karadeniz Bölgesi'nde de yerel kuvvetli yağışlar görülmesi olası.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 30°C.

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 26°C.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu hava görülecekken, Güneydoğu Anadolu'da da az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Bu bölgelerde yağış beklenmiyor.

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 37°C.

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 30°C.

3 Eylül 2024 itibarıyla hava durumu, sıcaklık artışları ve yerel yağışlarla birlikte çeşitli hava olaylarını beraberinde getirecek. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve hazırlıklı olmaları önem taşıyor.