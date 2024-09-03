Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga, 1 kişinin ölümüne yol açtı. Olayla ilgili 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Saat 00.30 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi Arap Cami Sokak'ta meydana gelen olay, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bir tartışmanın ardından bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında hayatını kaybeden kişi ve tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar ise aşağıda yer alıyor.

Olayın gelişimi

Sinanbey Mahallesi'nde Hani Kasım (23) ile Halep Elhalef (22) arasında sokakta alacak verecek nedeniyle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Efe G. (16) ve arkadaşları, kavgayı ayırmak için müdahale ettiler.

Saldırı ve yaralanma

Kavga sırasında Suriye uyruklu Hani Kasım, elindeki sopayla Efe G.'ye saldırdı. Efe G. ise kendini savunmak amacıyla elindeki bıçakla Kasım'ı ağır yaraladı. Olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hani Kasım, vücudunun 12 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kasım kurtarılamadı.

Gözaltı ve tutuklama

Olayın ardından Efe G., Doğukan K. (18), Doğukan S. (18), Deniz D. (18), Talha T. (18) ve Halep E. (22) polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından Efe G., Doğukan Kartal, Doğukan Sağlam ve Halep Elhalef tutuklandı. Deniz D. ve Talha T. ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadeleri

Cinayet şüphelisi Efe G., ifadesinde "Kendi aralarında kavga ediyorlardı. Biz de kavgayı ayırmak için müdahale ettiğimizde bana Hani Kasım sopayla saldırdı. Kolumdan yaralandım. Kendimi korumak için bıçak kullandım. Olayın hemen ardından teslim olduk" şeklinde konuştu.