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Nazillispor evinde Giresunspor’u 4-2 mağlup etti

Nazillispor evinde Giresunspor’u 4-2 mağlup etti

3. Lig 'de mücadele eden Ege temsilcileri , yarın sezonun ikinci yarısındaki ilk maç larına çıkacak. Tüm maç lar saat 14.00'te başlayacak. İşte temsilcilerimizin zorlu karşılaşmaları:

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