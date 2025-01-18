3. Lig'de mücadele eden Ege temsilcileri, yarın sezonun ikinci yarısındaki ilk maçlarına çıkacak. Tüm maçlar saat 14.00'te başlayacak. İşte temsilcilerimizin zorlu karşılaşmaları:
-
1. Grup:
- Kuşadasıspor, saat 14.00'te evinde Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak. Kuşadasıspor, düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.
- Bornova 1877, deplasmanda Bulvarspor ile mücadele edecek. Play-Off hedefleyen Bornova 1877, düşme potasında yer alan rakibiyle zorlu bir maç yapacak.
-
2. Grup:
- Muğlaspor, evinde Amasyaspor FK'yı ağırlayacak. Muğlaspor, Play-Off hattında yer almayı hedefliyor.
- Uşakspor, evinde Etimesgut Belediyespor'la karşılaşacak ve yeniden ilk 6'ya girme hedefiyle mücadele edecek.
- Balıkesirspor, deplasmanda Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak ve liderlik mücadelesini sürdürecek.
- Tire 2021 FK, deplasmanda Kelkit Hürriyetspor ile karşılaşacak.
-
3. Grup:
- Aliağa Futbol, evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'la karşılaşacak. Namağlup Aliağa, bu zorlu mücadelede galibiyet hedefliyor.
- Efeler 09 SFK, Viranşehir Belediyespor deplasmanına çıkacak ve alt sıralardan uzaklaşmak için mücadele edecek.a
Kaynak: DHA