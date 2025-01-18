Emlak Fiyatları Konut Kredisi Faiz Düşüşüyle Yükseliyor

Konut kredisi faizlerinde düşüş beklentisi artarken, emlak piyasasında fırsatçılar harekete geçti. İstanbul Sultanbeyli’de bir müteahhit, satılık dairesinin ilanına, kredi faizlerinin düşmesiyle fiyatları yüzde 25 artıracağına dair uyarı ekledi. Bu durum, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, emlak sektöründeki fiyatlama politikaları da tartışma konusu oldu.

“Piyasa fırsatçılığı”

Sultanbeyli’de 3.995.000 TL’den satışta olan bir dairenin fiyatının, kredi faizlerinde indirim olursa 5 milyon TL’ye yükseleceği belirtildi. Müteahhit, konut kredisi faizlerinin düşmesi durumunda fiyat artışı yapacaklarını açıkça dile getirirken, bu açıklama “piyasa fırsatçılığı” olarak yorumlandı.

Metro projesi ile fiyatlar yükseliyor

İlan sahibi, Sultanbeyli’deki metro hattının açılmasıyla bölgedeki daire fiyatlarının 1 milyon TL daha artacağını iddia etti. Bu açıklama, emlak piyasasında talep artışı yaşanacağına dair beklentileri güçlendirdi. Ancak bazı kullanıcılar, böyle bir açıklamanın piyasa manipülasyonu olduğu görüşünü savundu.

Konut ve taşıt kredilerindeki faiz düşüşü, vatandaşların kredi taleplerini artırmayı planlamasına yol açarken, piyasa uzmanları bu gelişmenin konut fiyatlarına nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.