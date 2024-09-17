Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen 3. Maden Kurtarma Yarışması, Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) ev sahipliğinde Kütahya'daki Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde başladı. Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu yarışma, 20 Eylül'e kadar sürecek.

Zorlu Kurtarma Senaryoları

Yarışma, madencilik sektöründeki kurtarma ekiplerinin yetkinliklerini test eden altı ana modülden oluşuyor: 'Yeraltı Arama Kurtarma (Göçük)', 'Takım Yetkinliği', 'Yerüstü Yangın', 'Yerüstü Arama Kurtarma (Deprem)', 'Araç Kazasına Müdahale' ve 'Kimyasal Sızıntıya Müdahale (Hazmat)'. Yarışma boyunca yaklaşık 100 kişiden oluşan 15 takım, en zorlu kurtarma senaryolarında yeteneklerini sergileyecek.

Türkiye’nin Önde Gelen Madencilik Şirketleri Yarışmada

Yarışmaya katılan madencilik şirketleri arasında Acacia, Çayeli Bakır, DEFAŞ, Esan Eczacıbaşı, Eti Krom, Gübretaş Maden, KİAŞ, Koza Altın, Lidya, Öksüt, Polyak Eynez, TÜMAD, TÜPRAG, TKİ ve TTK yer alıyor. Dimin Madencilik, Gümüştaş ve Zenit Madencilik ise gözlemci olarak etkinliğe katılıyor.

Bu önemli yarışma, maden kazaları ve acil durumlarda kurtarma ekiplerinin hazırlık düzeylerini artırmayı ve madencilik sektöründe güvenlik standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.