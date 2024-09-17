Göztepe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kayserispor ile karşılaşmaya hazırlanırken, kadro dışı bırakılan Yalçın Kayan'ın durumu gündemde. Fenerbahçe ile oynanan maç sonrası teknik direktör Stanimir Stoilov ile tartışma yaşayan 25 yaşındaki oyuncunun, transfer döneminde hiçbir kulübe gitmemesi dikkat çekti.

Transferde neler oldu?

Başakşehir, Antalyaspor, Alanyaspor ve 1. Lig'den Kocaelispor ile Iğdır FK'nın ilgilendiği Yalçın Kayan, transfer sürecinde bir adım atamadı. Göztepe'nin futbolcu için istediği 450 bin Euro bonservis bedeli ve Yalçın'ın yıllık 400 bin Euro talebi transferin gerçekleşmemesine sebep oldu.

Geleceği belirsiz

Göztepe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve bireysel antrenmanlarını sürdüren Yalçın'ın, ocak ayına kadar takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Ara transfer döneminde ise yeni bir kulübe transfer olma ihtimali yüksek görünüyor.

Yalçın’ın Göztepe kariyeri

Altyapısından yetiştiği Göztepe'de bugüne kadar 144 maça çıkan Yalçın, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılı ekip ise son transferi Fofana’yı İzmir’e getirerek kadrosunu güçlendirdi.