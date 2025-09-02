Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündeme gelen “Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur’un Türkiye’ye getirileceği” iddialarını yalanladı. DMM, iddianın tamamen asılsız olduğunu ve dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

Resmî açıklama

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı:

“Çeşitli sosyal medya mecralarında 'Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı' yönünde ortaya atılan iddia tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir.”

İki ülke arasında anlaşma yok

Açıklamada ayrıca, Türkiye ile Çin arasında böyle bir anlaşma veya görüşme yapılmadığı kaydedildi:

“İddia edildiği şekilde Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma ya da görüşme yapılmamıştır. Kamuoyunun, uluslararası hassasiyet taşıyan bu tür konularda yalnızca resmi kurumların açıklamalarını esas alması, gerçeği yansıtmayan, spekülatif iddialara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır.”

Uzmanlardan uyarı

DMM, sosyal medyada hızla yayılan ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler karşısında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Uzmanlar, uluslararası hassasiyet taşıyan konularda yalnızca resmî açıklamaların esas alınmasının önemine işaret ediyor.