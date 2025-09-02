Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Afyonkarahisar, İstanbul, Sakarya, Adana ve Ankara’da eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Teröristler yüz tanıma sistemiyle tespit edildi

Operasyonda, DEAŞ’ın kendi internet sitesinde paylaştığı videolardaki örgüt mensupları yüz tanıma sistemiyle belirlendi. İncelenen dokümanlarda, örgüt içinde sözde savaşçı, asker ve polis olarak görev aldıkları ile aralarında kırmızı bültenle aranan şahısların bulunduğu tespit edildi.

Afyonkarahisar merkezli eş zamanlı operasyon

Özel harekât timlerinin destek verdiği polis ekipleri, Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Sakarya, Adana ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 militanı gözaltına aldı. Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik yetkililerinden açıklama

Emniyet yetkilileri, operasyonun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ülke genelinde gerçekleştirilebilecek saldırıları önlemeye yönelik olduğunu belirterek, yüz tanıma sistemlerinin etkin kullanımı sayesinde teröristlerin yakalanmasının sağlandığını vurguladı.