İzmir'in köklü tarihine sahip Menemen ilçesi, 6 bin yıllık çömlekçilik geleneğini yeniden dünya sahnesine taşıyor. 3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, bu yıl 39 ülkeden katılımla görkemli bir açılış töreniyle kapılarını açtı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın liderliğinde gerçekleştirilen festival, büyük bir coşku ve yoğun katılımla başladı.

Pehlivan: "Festivalimiz uluslararası bir başarıya ulaştı"

Açılışta konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Çömlek Festivalimiz artık ulusal ve uluslararası düzeyde en önemli festivallerden biri olarak kabul ediliyor," ifadelerini kullanarak, Menemen'in bu köklü sanatı dünyayla buluşturma konusundaki başarısını vurguladı. Pehlivan ayrıca, “Bu yıl festivalimize 39 ülkeden katılım sağlanması, Menemen’in çömlekçilikteki uluslararası önemini bir kez daha kanıtlamıştır,” dedi.

Festivale geniş katılım ve renkli etkinlikler

Menemen Şehir Parkı’nda açılan stantlar, sergiler ve söyleşiler festivalin ilk gününde yoğun ilgi gördü. Açılış törenine katılan önemli isimler arasında AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve diğer yerel protokol üyeleri yer aldı.

"Menemen’in her adımında yenilik var"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise yaptığı konuşmada, son üç yılda Menemen'deki hızlı gelişime dikkat çekti. Şahin, “Her ziyaretimde bu güzel ilçede yeni bir hizmetle karşılaşıyorum,” diyerek Belediye Başkanı Pehlivan’ı takdir etti.

Açılışta görsel şölen

Festivalin açılışı sonrası davetliler ve Başkan Pehlivan, çömlek yapım alanında hünerlerini sergiledi. Ardından gerçekleştirilen raku gösterisi ise izleyicilere görsel bir şölen sundu.