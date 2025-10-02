İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Yaren Çiçek, apandisit ameliyatı sonrası vücudunda yanık izleriyle çıktı. Aile, ihmal iddiasıyla avukatları Hasan Hüseyin Toros aracılığıyla İzmir Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu.

Vücudunda yanık izleri vardı

Yaren’in babası Sami Çiçek, “Kızımı apandisit şüphesiyle ameliyata aldılar. 4-5 saat süren ameliyatın ardından kızımın çığlıklarını duyduk. Vücudunda yanık izleri vardı. İlk 3 gün yalnızca krem sürüldü, plastik cerrah daha sonra yanık izleri olduğunu belirledi ve tedavi başladı” dedi.

Sami Çiçek, “Şu an durumu stabil. Ancak yanıklar sebebiyle hâlâ hastanede ve çok acı çekiyor. Özellikle tuvalet ihtiyacını giderirken feryat ediyor” diye konuştu.

Avukat Hasan Hüseyin Toros, “Adli Tıp Raporu temin edilecek. Yapılan işlemlerin gerekli olup olmadığını soracağız. Bu tarz olayların tekrar yaşanmaması için suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili hastane yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.