Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda belediyeler için yeni düzenlemeler yapılacağına işaret etti. Erdoğan, CHP’li yerel yönetimleri hedef alarak, "Türkiye Yüzyılı Reform programımızı peyderpey hayata geçirmeye başlayacağız. Mahalli idareler reform paketimizi de tekemmül ettiriyoruz. Belediye başkanlarının daha iyi hizmet etmesini ve halkın daha iyi hizmet almasını sağlayacağız" dedi.
Reform paketi hazırlanıyor
Erdoğan, belediyeler için hazırlanan reform paketinin belediye başkanlarının hizmet kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. Paketle ilgili çalışmaların tamamlandığını ifade etti.
Hedef vatandaşların daha kaliteli hizmet alması
Cumhurbaşkanı, reform paketinin peyderpey hayata geçirileceğini vurgulayarak, vatandaşların belediyelerden daha etkin ve kaliteli hizmet almasının amaçlandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:
"Türkiye Yüzyılı Reform programımızı peyderpey hayata geçirmeye başlayacağız. Bu reform hamlesinin önemli bir veçhesini yerel yönetimlerde mali disiplini güçlendirecek adımlar teşkil edecektir.
Mahalli idareler reform paketimizi de tekemmül ettiriyoruz. Belediye başkanlarının daha iyi hizmet etmesini ve halkın daha iyi hizmet almasını sağlayacağız.
Siz de yaşananları takip ediyorsunuz. Son seçimlerde el değiştiren birçok belediye dökülmeye başladı. Konserden asfalta, reklamdan imara kadar elinizi nereye atsanız oradan bir yolsuzluk skandalı fışkırıyor. Ortada harcanan milyarlar, on milyarlar var. Hizmet yok. Eser yok. Seçim meydanlarında Allah'ın suyundan para mı alınır diyorlardı. Millet fahiş fiyatla bile olsa içecek su bulamıyor. Öyle pişkinler ki daha çöpleri toplayamıyorlar. Otobüsleri vaktinde durağa getiremiyorlar.
Bir de utanmadan bize itibar dersi vermeye kalkıyorlar. CHP Genel Başkanı bunlarla uğraşacağına sabah akşam kriz duasına çıkıyor. AK Parti yıpransın, hükûmet yıpransın da ne olursa olsun havasındalar.
Şehrimizdeki her bir insanımıza ulaşmak mecburiyetindeyiz. Sorumluluklarınıza dört elle sarılmanızdır. Muhalefetin yolsuzluklarını perdeleme gayretine prim vermeyin. Siz işinize odaklanan. Bize ve size saldıranların çirkin üslubunu milletimizin takdirine bırakalım. Biz bir olarak beraber olarak tüm teşkilat, yol arkadaşı olarak inşallah sabırla ilerleyeceğiz."