Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda belediyeler için yeni düzenlemeler yapılacağına işaret etti. Erdoğan, CHP’li yerel yönetimleri hedef alarak, "Türkiye Yüzyılı Reform programımızı peyderpey hayata geçirmeye başlayacağız. Mahalli idareler reform paketimizi de tekemmül ettiriyoruz. Belediye başkanlarının daha iyi hizmet etmesini ve halkın daha iyi hizmet almasını sağlayacağız" dedi.

Reform paketi hazırlanıyor

Erdoğan, belediyeler için hazırlanan reform paketinin belediye başkanlarının hizmet kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. Paketle ilgili çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Hedef vatandaşların daha kaliteli hizmet alması

Cumhurbaşkanı, reform paketinin peyderpey hayata geçirileceğini vurgulayarak, vatandaşların belediyelerden daha etkin ve kaliteli hizmet almasının amaçlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu: