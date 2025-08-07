Ankara’da sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan 35 yaşındaki İsa Can E.’nin, uzun süredir dolandırıcılık ve bilişim suçlarıyla bağlantılı olduğu belirlendi. Adana doğumlu zanlının toplamda 44 suç kaydına sahip olduğu ortaya çıktı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, zanlı İsa Can E., üniversitelerin öğrenci işleri sistemlerine sızarak sahte e-imzalar üretti ve bu yolla çok sayıda sahte diploma düzenledi. Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda görev yapan bir yetkilinin kimlik bilgilerini ve fotoğrafını kullanan İsa Can E., bu yöntemle işletme, hukuk ve beden eğitimi gibi bölümlerden sahte diplomalar hazırladı.

Aynı taktikle Göç İdaresi Başkanlığı'nda çalışan üst düzey bir memurun adına da sahte e-imza üretip resmi belge sahteciliği yaptığı iddia edildi. Zanlının, sahte hukuk diploması düzenlediği kişilerden birinin de operasyonda gözaltına alınan Gökay Celal G. olduğu belirtildi.

En çarpıcı iddialardan biri ise Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı sistemine kadar sızması oldu. Zanlının, burada görev yapan bir başkomiserin adına sahte e-imza üreterek sistemlere izinsiz giriş sağladığı öne sürüldü.

44 ayrı suç kaydıyla dikkat çeken İsa Can E.’nin geçmişte de benzer yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı, daha önceki davalarda da adının geçtiği öğrenildi.