Turnuvanın kura çekimi yapıldı

Ayvalık’ta her yıl düzenlenen 30 Ağustos Atatürk Kupası Futbol Turnuvası’nın kura çekimi, Ayvalık Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirildi. Organizasyona katılan takımların eşleşmeleri kura ile belirlendi.

Başkan Ergin turnuvaya başarı diledi

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, turnuvanın sporda centilmenliğin, dayanışmanın ve birlikteliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti. Başkan Ergin, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan bu özel kupada her zaman olduğu gibi kazananın dostluk olacağına inanıyoruz. Tüm takımlarımıza sakatlıksız, heyecan dolu bir turnuva diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Turnuva heyecanla bekleniyor

Turnuvaya katılan takımların yüksek motivasyonla hazırlandığı gözlenirken, Ayvalık halkı da organizasyonu büyük bir ilgiyle takip ediyor. 30 Ağustos Atatürk Kupası, bölgede sporun ve dostluğun gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.