Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA organizasyonlarında mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa’daki yoğun fikstürünü göz önünde bulundurarak Süper Lig’in ilk haftasındaki karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi.

TFF tarafından yapılan açıklamada, kulüplerin talepleri ve UEFA 3. Eleme Turu maçları göz önüne alınarak Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK müsabakalarının ertelendiği belirtildi. Yeni maç takvimi ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

Federasyon, açıklamasında UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden kulüplere başarılar dileyerek, bu kararın kulüplerin uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırmak amacıyla alındığını vurguladı.