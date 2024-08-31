Karabağlar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümünü büyük bir coşku ve gurur içinde kutladı. İlçeyi Türk Bayrakları ile donatan belediye, sabah saatlerinden itibaren bayrak dağıtımı gerçekleştirerek, hem esnafın hem de vatandaşların bayramını paylaştı. Etkinliğe katılan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, bayram ruhunu halkla birlikte yaşadı.

Bayrak dağıtımı coşkusu

Karabağlar Belediyesi tarafından organize edilen bayrak dağıtımı, ilçede renkli görüntülere sahne oldu. Belediye ekipleri, Türk Bayrağı ve Başkan Kınay’ın Zafer Bayramı mesajının bulunduğu mektupları sabahın erken saatlerinden itibaren esnaflara ve vatandaşlara ulaştırdı. Bu özel günde, bayraklar ilçenin dört bir yanını süsledi.

Başkan Kınay’dan katılım ve mesaj

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, bayrak dağıtımına katılarak esnaflar ve vatandaşlarla 30 Ağustos’un zafer coşkusunu paylaştı. Başkan Kınay, Zafer Bayramı’nı halk ile birlikte kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bayrakları ve Bayram mesajını vatandaşlara bizzat iletti. Kınay, bu özel günde halkla birlikte olmak ve bayram ruhunu yaşamak istediklerini vurguladı.

Başkan Kınay’ın bayram mesajı

Başkan Kınay, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Türkiye’nin en önemli zaferlerinden biri olduğunu ifade etti. Kınay, “19 Mayıs’tan 30 Ağustos’a kadar süren zafer mücadelesi, çağdaş aydınlık ve bağımsız bir Türkiye için ödenen bedelleri unutmamalıyız. Bu mirası geleceğimize taşımak bizim sorumluluğumuz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarına minnet ve saygıyla…” dedi.