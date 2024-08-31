Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Dünya Barış Günü'nü anmak amacıyla yayımladığı mesajında barışın kapsamını genişletti ve toplumsal uyum ile eşitliğin önemine vurgu yaptı. Başkan Mandalinci, barışın sadece savaşların sona ermesini değil, aynı zamanda toplumsal adalet ve eşitliği de kapsadığını ifade ederek bu günün, uluslararası ilişkilerden yerel topluluklara kadar geniş bir etki alanına sahip olduğunu belirtti.

Barışın Kapsamı: Savaşın ötesinde

Başkan Mandalinci, barışın sadece askeri çatışmaların sona ermesiyle sınırlı olmadığını, toplumsal uyum, adalet ve eşitliğin her alanda sağlanması gerektiğini vurguladı. "Barış, farklılıklarımıza rağmen ortak insani değerler etrafında birleşme çabamızın bir ürünüdür" diyen Mandalinci, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Barış Günü'nün dünya çapında bilinçlenmeyi artırmayı amaçladığını belirtti.

Atatürk’ün Barış ilkesinin önemi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesinin önemine de değinen Mandalinci, bu ilkenin hem iç huzuru hem de uluslararası barışı hedeflediğini hatırlattı. Bu ilkenin, barışın bireysel ve toplumsal düzeydeki önemini vurguladığını belirten Mandalinci, "Bu ilke, bizlere barışın her alanda ne kadar önemli olduğunu hatırlatır" dedi.

Bodrum’un barışa katkısı

Bodrum’un tarih boyunca barış ve huzurun sembolü olduğunu ifade eden Mandalinci, bu eşsiz toprakların kültürel çeşitliliği ve doğal güzellikleri ile barışa katkı sağladığını belirtti. “Bu topraklarda yaşayan bizler, geçmişimizin mirasını yaşatmanın ve toplumsal barışı sağlamanın sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.

Yerel yönetimlerin rolü

Başkan Mandalinci, yerel yönetimlerin kentte barış, hoşgörü ve eşitliğin devamlılığı için her türlü çabayı göstereceğini belirtti. “Hep birlikte, daha yaşanabilir bir Bodrum için çalışırken toplumsal farkındalık oluşturmanın önemini vurgulayacağız” diyen Mandalinci, barışın sadece bir gün değil, her gün hayatımızın bir parçası olması gerektiğini ifade etti.

Toplumsal dayanışma ve gelecek

Mandalinci, toplumsal dayanışmayı güçlendirerek daha güzel bir kent ve dünya yaratma yolunda önemli adımlar atacaklarını belirtti. Dünya Barış Günü’nün tüm Bodrumlulara, ülkeye ve dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek mesajını sonlandırdı.