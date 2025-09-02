Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvurularının başladığını açıkladı. Başvurular, 2-6 Eylül tarihleri arasında öğrenciler tarafından yapılabilecek. Bakan Bak, başvuruların dijital ortamda 12 kamu kurumundan gelen verilerle analiz edileceğini belirtti.

Başvuru tarihleri ve kapsamı

KYK yurt başvuruları 2-6 Eylül tarihleri arasında alınacak. Başvurular normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayan ve tamamlamayan öğrenciler ile lisansüstü eğitim, yatay ve dikey geçiş öğrencileri için de geçerli olacak. Ayrıca, ikinci üniversitesini okumakta olan mezun öğrenciler için başvurular, üniversite süreçleri tamamlandıktan sonra alınacak.

Dijital analiz ve süreç

Bakan Bak, başvuruların dijital ortamda 12 kamu kurumundan gelen verilerle analiz edileceğini ifade ederek, gençlerin başvuru sürecine güvenle katılabileceklerini söyledi. Bu sistem sayesinde yurt kontenjanlarının adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılacağı belirtildi.

Bakan Bak’tan mesaj

"Yurt başvurularını 12 kamu kurumundan gelen verilerle dijital ortamda analiz ediyoruz" "An itibarıyla 2025-2026 yılı yurt başvurularını başlatıyoruz. 2-6 Eylül tarihleri arasında ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz. Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, lisansüstü eğitim ile normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan, bir yüksek öğretim kurumu programından mezun olup ikinci üniversitesini okumakta olan öğrencilerimizin yurt başvurularını da üniversite ile ilgili süreçleri tamamlandıktan sonra alacağız. Yurt başvurularını 12 kamu kurumundan gelen verilerle dijital ortamda analiz ediyoruz."