Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye, 15 farklı spor dalında 94 sporcu ile mücadele ediyor. 30 Ağustos’taki maç programı oldukça yoğun ve milli sporcularımız çeşitli branşlarda boy gösterecek. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin yayınladığı takvime göre, günün önemli müsabakaları arasında atıcılık, yüzme, taekwondo ve okçuluk gibi branşlar bulunuyor. Ayrıca, Goalball Kadın Milli Takımı ve tekerlekli sandalye tenisi maçları da dikkat çekiyor.

Oyunlar 8 Eylül Pazar günü sona erecek ve Türkiye'nin Paralimpik Oyunları'ndaki performansı, heyecanla takip ediliyor. Bu yıl 15 spor dalında mücadele eden sporcularımız, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele veriyor.