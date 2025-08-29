BUHARKENT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET EROL’DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erol, 30 Ağustos 1922’nin, Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini ve vatan toprağını canı pahasına savunacağını tüm dünyaya ilan ettiği tarih olduğunu belirtti.

“Milletimizin kaderini değiştiren, bağımsızlık yolundaki en büyük adımı temsil eden 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü gurur, coşku ve derin bir minnet duygusuyla kutluyoruz” diyen Başkan Erol, bu zaferin, imkânsız görünen şartlar altında bile milletimizin inancının, cesaretinin ve kararlılığının neler başarabileceğinin destansı bir ispatı olduğunu vurguladı.

Büyük Taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Zafer, ‘Zafer benimdir’ diyebilenindir” sözünü hatırlatan Erol, “Bu söz, bizlere sadece bir askeri zaferi değil, aynı zamanda bir milletin kendi geleceğini elleriyle inşa edebileceğini de göstermektedir” ifadelerini kullandı.

30 Ağustos’un, Türk milletinin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirten Başkan Erol, “Bu zaferin ışığı, bugün de yarın da yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bizlere düşen görev, atalarımızın kanıyla, canıyla koruduğu bu cennet vatanı her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha bağımsız kılmak için durmadan çalışmaktır” dedi.

Mesajının sonunda, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatan uğruna şehit düşen kahramanlarımızı ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anan Başkan Erol, tüm Buharkentlilerin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladı.