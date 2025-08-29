Süper Lig’in iddialı ekiplerinden Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yollarını resmen ayırdı. Sarı-lacivertli yönetim, Mourinho sonrası koltuğa kimin oturacağı konusunda yoğun görüşmeler yürütüyor.

Klopp Gündemde

Başkan Ali Koç’un gündemine gelen isimlerden biri, Liverpool’un eski teknik direktörü Jürgen Klopp. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü çalıştırıcının menajeriyle temasa geçerek olası bir görüşme için randevu talep etti.

Kartal’a Geri Dönüş Teklifi

Yönetim kurulunun bir kısmı ise Jose Mourinho’dan boşalan koltuğa İsmail Kartal’ı geri getirmeyi önerdi. Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, farklı öneriler üzerinde değerlendirmelerini sürdürüyor.

Diğer Adaylar ve Fikir Ayrılıkları

Yönetim kurulu içinde fikir ayrılıkları da yaşanıyor. Bazı üyeler, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ı çalıştıran Ange Postecoglou’nu önermiş durumda. Diğer bir kesim ise yerli teknik adamları gündeme taşıyor; Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı ve Volkan Demirel isimleri öne çıkıyor.

Sarı-lacivertli camia, önümüzdeki günlerde teknik direktör konusunda net bir kararın açıklanmasını bekliyor. Mourinho sonrası yaşanacak yeni dönem, hem kulüp hem de taraftarlar için kritik önemde olacak.