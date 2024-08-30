30 Ağustos, Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından, 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk topraklarının Yunan işgalinden kurtulduğu ve ülke sınırlarının yeniden belirlendiği gündür. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yıl dönümünü coşku ve gurur içinde kutluyoruz. Kutlu olsun!

İmkansızlıklar içinde bir varoluş destanı: 30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı, ülkemiz için bir varoluş destanı ve kahramanlık simgesidir. Kurtuluş Savaşı'nda canını ve ailesini hiçe sayarak savaşan Türk ordusuna ve ülkemiz için canını feda eden tüm kahramanlara minnet borçluyuz. Bu mücadeleye katkıda bulunan kahramanlarımızdan bazıları şunlardır:

Şerife Bacı : 1921’de İnebolu’dan Kastamonu’ya sırtında cephane taşırken, mermileri ve çocuğunu korumak uğruna donarak şehit olmuştur.

: 1921’de İnebolu’dan Kastamonu’ya sırtında cephane taşırken, mermileri ve çocuğunu korumak uğruna donarak şehit olmuştur. Halide Edib Adıvar : Kurtuluş Savaşı öncesinde konferansları ve yazılarıyla milli bilinci oluşturarak İstanbul’dan Anadolu’ya bir hareket başlatmıştır.

: Kurtuluş Savaşı öncesinde konferansları ve yazılarıyla milli bilinci oluşturarak İstanbul’dan Anadolu’ya bir hareket başlatmıştır. Nene Hatun : Üç aylık bebeğini emzirip, cephedeki kocasını geride bırakıp Aziziye Tabyası'nı Rus ordusunun elinden geri almak için hücuma katılmıştır.

: Üç aylık bebeğini emzirip, cephedeki kocasını geride bırakıp Aziziye Tabyası'nı Rus ordusunun elinden geri almak için hücuma katılmıştır. Nazife Kadın : Yunanlılar tarafından yakalanıp ağır işkenceye tabi tutulmuş, ağzından tek bir kelime alınamadığı için fırına atılmıştır.

: Yunanlılar tarafından yakalanıp ağır işkenceye tabi tutulmuş, ağzından tek bir kelime alınamadığı için fırına atılmıştır. Hatice Bacı : Adana ve bölgesini işgal eden Fransızlara yanlış yol göstererek pusuya düşürülmelerine yardımcı olmuştur.

: Adana ve bölgesini işgal eden Fransızlara yanlış yol göstererek pusuya düşürülmelerine yardımcı olmuştur. Nezahat Onbaşı : 12 yaşında onbaşı olarak savaşarak 100’den fazla düşman askeri öldürmüş ve geri çekilen alayı durdurarak savaşa devam etmiştir.

: 12 yaşında onbaşı olarak savaşarak 100’den fazla düşman askeri öldürmüş ve geri çekilen alayı durdurarak savaşa devam etmiştir. Halime Çavuş : Anne ve babasının yalvarışlarına rağmen savaşta bir ayağını kaybetmiş ve herkes tarafından erkek sanılmıştır.

: Anne ve babasının yalvarışlarına rağmen savaşta bir ayağını kaybetmiş ve herkes tarafından erkek sanılmıştır. Yirik Fatma: Gaziantep’te çete savaşlarına katılmış ve "benim kanım sizinkilerden daha mı şirindir" diyerek çetecilere katılmıştır.

Türk milletinin kahramanlık mücadelesini ve fedakârlığını simgeleyen bu büyük zafer, aynı zamanda sonu gelmez mağlubiyetler sonunda elinde avucunda ne varsa kaybetmiş bir imparatorluk ordusunun yeniden şahlanarak, ölüm-kalım mücadelesinde kazandığı zaferin anısını yaşatmaktadır.

26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz’un başladığı gün, merhum Yahya Kemal'in duasında belirttiği gibi: "Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi."

Türk Silahlı Kuvvetleri Günüdür; cephane ıslanmasın diye kundaktaki bebeğinin üstünden battaniyeyi alıp cephaneyi koruyan fedakar Türk kadınına, yaralanmış olmasına rağmen tedavi için geriye gitmeyi reddeden Bayburtlu Üsteğmen Agah Efendi’ye, Belen Tepeyi ele geçirmek için yanan çalılıkların arasından geçen Türk askerine, bir buçuk saat süren topçu ateşi ile Yunan tahkimatını yerle bir eden Türk topçusuna ve ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun dava arkadaşlarına minnet ve rahmetle anıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.