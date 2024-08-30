UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci ve üçüncü organizasyonları olan UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin kura çekimleri Monako'daki Grimaldi Forum'da yapılacak.

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekimi TSİ 14.00'te, UEFA Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak.

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'nde yer alan RAMS Başakşehir'in rakipleri bu çekilişle belirlenecek.

Torbalar ve Temsilcilerimiz:

Fenerbahçe: 2. torbada

Galatasaray: 3. torbada

Beşiktaş: 4. torbada

Toplam 36 takımın katılacağı kura çekiminde, takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Temsilcilerimiz, kendi torbaları da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip belirleyecek.

Temsilciler eşleşecek mi

Aynı ülkenin takımları, lig aşamasında birbirleriyle karşılaşamayacak. Bu nedenle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, kura aşamasında birbirlerine rakip olmayacak. Ancak, diğer ülkelerin tüm takımları temsilcilerimizin muhtemel rakipleri arasında yer alacak.

Muhtemel rakipler

1. Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag

2. Torba: Real Sociedad, Az Alkmaar, Braga, Olympiakos, Lyon, PAOK, FENERBAHÇE, Maccabi Tel-Aviv, Ferencvaros

3. Torba: Bodo/Glimt, GALATASARAY, Viktoria Plzen, Union SG, Dinamo Kiev, Ludogorets, Midtjylland, Malmö, Karabağ

4. Torba: Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, BEŞİKTAŞ, FCSB, RFS, Elfsborg, Athletic Bilbao