30 Ağustos Zafer Bayramı Urla’da Ooşkuyla Kutlandı

Urla’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törene katılan protokol üyeleri ve halk, büyük bir coşku içinde zaferin anlam ve önemini bir kez daha yaşadı.

Türk milletinin zaferi Urla’da anıldı

Urla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Garnizon Komutanı Albay Osman Altun, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ozan Çayır, gaziler, şehit yakınları, ilçe birim amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayıp Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

“Ya istiklal ya ölüm”

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Üsteğmen Burak Meriç, Türk milletinin kahramanlık destanını vurguladı. Üsteğmen Meriç, “102 yıl önce bugün, milletimiz ve ordumuz, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Bu zafer, her aşaması detaylıca planlanmış ve uygulanmış bir kahramanlık eseridir” dedi. Ayrıca, Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları ve işgal güçlerinin Anadolu üzerindeki baskıları üzerine de dikkat çeken Meriç, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolasıyla aydınlığa giden yolu açtığını belirtti.

Şiirler, halk oyunları ve tebrikler

Konuşmanın ardından Urla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Akbulut, Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” adlı şiirini okudu. Ulaştırma Üsteğmen Cem Künç ise Orhan Şaik Gökyay’ın “Bu Vatan Kimin” şiirini seslendirdi. Tören, şiirlerin ardından gerçekleştirilen halk oyunları dans gösterisiyle devam etti. Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören sonrasında, Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü gerçekleştirildi ve Yıldıztepe Şehitliği ziyaret edildi.

Zafer Bayramı coşkusu, gece düzenlenen fener alayıyla devam etti. Urla Jandarma Kavşağı’ndan başlayan yürüyüşe binlerce Urlalı katıldı. Ellerinde fenerlerle marşlar eşliğinde yürüyen halkın coşkusu, Cumhuriyet Meydanı’nda zirveye ulaştı.