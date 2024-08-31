Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle tanınan Serdar Görel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir canlı yayın gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti. Yayın sırasında izleyicilerden topladığı bağışlarla kısa sürede 40 bin TL'yi aşan bir gelir elde eden Görel, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Özel yayın ve büyük ilgi

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında sosyal medya üzerinden özel bir yayın açan Serdar Görel, Atatürk’e olan benzerliğiyle izleyicileriyle duygusal bir bağ kurdu. Görel’in canlı yayınında izleyiciler, katkıda bulunarak bayram coşkusuna ortak oldular. Yayın, kısa süre içinde 20 bin TL’nin üzerinde bir bağış topladı ve toplamda 40 bin TL’ye yaklaşan bir gelir sağladı.

Yorumlarda duygusal mesajlar

Yayın sırasında izleyicilerden gelen yorumlar, duygusal bir atmosfer yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, Görel’in benzerliğiyle Atatürk'ü anmanın kendileri için anlamlı olduğunu belirterek "Atam saygılar", "Atam çok özledik seni" gibi ifadelerle duygularını paylaştılar. Ayrıca "Bu anlamlı günde ona benzeyeni de görmek güzel" şeklindeki yorumlarla, Görel'in canlı yayınını takdir ettiklerini belirttiler.