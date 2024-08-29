Bankalar 30 Ağustos'ta kapalı

30 Ağustos Cuma günü bankalar resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar, bu tarihte bankacılık işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

Kargolar tatilde hizmet vermeyecek

Resmi tatil olması nedeniyle, kargo şirketleri de 30 Ağustos'ta hizmet sunmayacak. Kargo teslimatları ve gönderimleri yapılamayacak.

Hastaneler ve eczaneler nasıl çalışacak?

Hastanelerin poliklinikleri kapalı olacak, ancak Acil Servisler açık kalacak. Eczaneler ise sadece nöbetçi eczaneler tarafından hizmet verilecek. Diğer eczaneler tatil sebebiyle kapalı olacak.