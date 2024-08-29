Bu sezon Trendyol Süper Lig'e yükselen Göztepe ligde yoluna namağlup devam ediyor. Bir yandan da çalışmalarına devam eden Göztepe takıma takviye yapmayı sürdürüyor. Yaz transfer döneminde birçok hamle yapan sarı kırmızılılarda çoğu transferin yabancı uyruklu olması dikkat çekiyor. Dün, Flamengo takımından orta saha oyuncusu Victor Hugo'yu da kiralık olarak kadrosuna katan Göz-Göz bu hamleyle beraber toplam 9. yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı. Son oynanan Alanyaspor deplasmanında ilk 11'de sadece Türk olarak Kubilay Kanatsızkuş forma giymişti. Southampton'dan transfer edilen Juan Silva'nın da form tutmasıyla beraber Kubilay Kanatsızkuş'un yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor. Bu durum oluştuğu takdirde Göztepe ilk 11'in de Türk futbolcu kalmayacak.

9'uncu yabancı transfer yolda

Şu ana kadar yaz transfer döneminde; Mateusz Lis, Juan Silva, Malcom Mputu, Kuryu Matsuki, Novatus Miroshi, Koray Günter, Djalma Silva, Isaac Solet ve son olarak da Flamengo forması giyen Victor Hugo ile 9. transferini gerçekleştirmiş olacak.

İlk 11 yabancı olacak

Cumartesi günü Gürsel Aksel'de seyircisiz oynayacağı Bodrum FK maçına hazırlanan Göztepe'nin ilk 11 yavaş yavaş şekilleniyor. Altyapıdan yetişen kaleci Arda Özçimen'in sakatlığından ötürü kaleyi geçen sezon kaleyi koruyan yeni transfer Mateusz Lis koruyacak. Muhtemel ilk 11 şu şekilde; Lis, Nielsen, Koray, Heliton, Miroshi, Djalma, Dennis, Solet, Tijanic, Romulo, Juan