Kütahya Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenecek olan konsere katılacak sanatçı, geçtiğimiz günlerde yapılan anket sonucunda belirlendi. Anket sonuçlarına göre, 5 ayrı sanatçı arasında yapılan değerlendirme sonrası Melek Mosso'nun adı öne çıktı.

Melek Mosso Konserde

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu artırmak ve anlamına uygun bir kutlama gerçekleştirmek amacıyla Melek Mosso sahne alacak. Kütahyalılar, Melek Mosso'nun enerjik performansıyla bu özel günü doyasıya kutlama fırsatı bulacaklar.

Rekor Kırma Hedef

Konserin bir diğer önemli hedefi ise önceki dönem Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın organizasyonuyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı Semicenk konserinin rekorunu kırmak. Kütahya Belediyesi, bu hedef doğrultusunda büyük bir hazırlık yaparak, 30 Ağustos'ta unutulmaz bir etkinlik sunmayı amaçlıyor.

Melek Mosso'nun performansı, Kütahya halkı arasında büyük bir heyecan yaratırken, Zafer Bayramı'nın coşkusunu daha da artırması bekleniyor. Kütahya Belediyesi, bu etkinlikle şehrin bayram coşkusunu en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.