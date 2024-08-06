Ayvalık Belediyesi, 2025-2029 dönemini kapsayan stratejik plan hazırlıkları kapsamında İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu’nun koordinatörlüğünde gerçekleştirilen bu toplantı, stratejik planın oluşturulmasında önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Sivil toplum kuruluşlarıyla ikinci toplantı

Ayvalık Belediyesi’nin stratejik plan hazırlıkları, geçtiğimiz ay paydaş anketleriyle başlamıştı. Stratejik Plan’ın ikinci aşamasında, yerel sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelinerek, geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya birçok birlik, vakıf ve dernek temsilcisi katılarak Ayvalık’ın geleceğine yönelik fikirlerini ve önerilerini sundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu’nun koordinatörlüğünde gerçekleşen bu toplantıda, yedi ana tema üzerinde yoğunlaşıldı: Kurumsallaşma ve Yönetişim, Kentsel Altyapı ve Üstyapı Uygulamaları, Sürdürülebilir Tarım ve Turizm Uygulamaları, Kentsel Gelişim ve Dönüşüm, Çevre Koruma ve Çevre Sağlığı, Sosyal Belediyecilik Hizmetleri, Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Uygulamaları. Her tema için ayrı çalışma masaları kurularak, katılımcılar ilgi alanlarına göre bu masalarda fikirlerini paylaştı.

Katılımcıların görüşleri stratejik planı şekillendirecek

Toplantı, moderatörlerin kolaylaştırıcılığında katılımcıların aktif olarak yer aldığı bir formatta gerçekleştirildi. Yaklaşık üç saat süren bu etkinlikte, katılımcıların görüşleri ve önerileri toplandı. Bu görüşler, toplantı sonucunda oluşturulan raporlar halinde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e sunuldu.

Toplantıdan elde edilen veriler, ilerleyen süreçte yapılacak olan Çalıştay’da ele alınacak ve Ayvalık Belediyesi’nin ilgili müdürlüklerinin performans hedefleri bu doğrultuda belirlenecek.