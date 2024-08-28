Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 24 geminin, 22 farklı limanda halkın ziyaretine açılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlar tarafından 24 gemi ile 22 liman ziyareti icra edilecek ve gemilerimiz halkın ziyaretine açılacaktır." ifadelerine yer verildi.

İzmir, Çeşme ve Foça'da üç farklı gemi halkın ziyaretine açık olacak.

🗓️ 30 Ağustos 2024



30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlar tarafından 24 gemi ile 22 liman ziyareti icra edilecek ve gemilerimiz halkın ziyaretine açılacaktır.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ZnBmIshAod — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2024